Image: HHKB

私が愛してやまないHHKBが、HHKB本体よりも高額なキートップを発売。

しかも、発売と新春初売りが同時。どんだけトンガっているんでしょうね。

好き。

木製キートップセットが5万9400円

素材重視のHHKB Studio専用キートップセットのラインナップは、株式会社松葉製作所（本社：広島県府中市）が手がける木製とアルミの2種類。

株式会社松葉製作所という文字をみて、ピンと来る方もいるかもしれませんね。そう、HHKB純正パームレストの中でも一際高額な「亀甲名栗木製パームレスト」を作っている会社です。

同社はこれまでにも木製キートップを作ってきましたが、今回はお正月の散財に相応しいさらなる高級路線が登場しました。

高級木材として知られる「黒檀（コクタン）」の中でもさらに希少価値のある「縞黒檀（シマコクタン）」を使った木製キートップセットは、しっとりとした触感と経年変化が楽しめる仕様。

Image: HHKB

価格は5万9400円（税込）。キートップだけでHHKB Studio本体を超える価格。完全に自己満足の世界です。

アルミキートップセットが安く見えるのは目の錯覚

一方、削り出しのアルミキートップセットは、軽さと剛性を両立したメタル仕様。アルマイト処理で耐久性も確保されています。カラーはレッド、シルバー、ブラウンの3色で、価格は3万9600円（税込）。

Image: HHKB

縞黒檀と比較すると、お手頃価格に感じられるかもしれませんが、騙されないでください。HHKB Professional HUBRID Type-Sより高いですから。

セット内容は、以下の通り。

英語配列：Escキー、Returnキー、Controlキー、Tabキー、スペースバー 日本語配列：Escキー、Controlキー、Tabキー、Enterキー、Shiftキー、スペースキー

デビュー早々ディスカウント

発売は2026年1月5日、PFUダイレクトの新春初売りから。数量限定品は無くなり次第終了らしいので、今年こそHHKBデビューしたい人や、高級キートップでパワーアップしたい人は要チェックですよ。

あ、初売りサイトは1月5日13時30分までアクセスできないので悪しからず。

Source: HHKB