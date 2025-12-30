人気コスプレイヤー「史上初ショート」イメチェンで雰囲気一変「新鮮でいい」「ますます魅力的で可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/12/30】モデル・女優・コスプレイヤーの桃月なしこが、12月29日までに自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開した。
【写真】30歳人気コスプレイヤー「史上初ショート」雰囲気一変
桃月は「イメチェンしました」と記し、新しいヘアスタイルの写真を投稿。「なしこ史上初ショート」「＃ショートウルフ」と添え、顔まわりと襟足にレイヤーが入ったハイトーンカラーのショートヘアを披露した。
この投稿に、ファンからは「印象ガラリと変わる」「ショート似合いすぎ」「新鮮でいい」「ますます魅力的で可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳人気コスプレイヤー「史上初ショート」雰囲気一変
◆桃月なしこ「史上初ショート」イメチェン姿披露
桃月は「イメチェンしました」と記し、新しいヘアスタイルの写真を投稿。「なしこ史上初ショート」「＃ショートウルフ」と添え、顔まわりと襟足にレイヤーが入ったハイトーンカラーのショートヘアを披露した。
◆桃月なしこの投稿に「印象ガラリと変わる」と反響
この投稿に、ファンからは「印象ガラリと変わる」「ショート似合いすぎ」「新鮮でいい」「ますます魅力的で可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】