命が助かっても開頭手術、後遺症も…『ブレイキングダウン』くも膜下出血は「どこでも起こりうる！」

酒席や家庭内でも起こる

格闘技イベント「ブレイキングダウン」の試合前日、計量後に起きた出来事が大きな波紋を広げている。同イベントの名物である試合前のトラッシュトーク、乱闘のシーンで事件は起きた。軽量後のフェイスオフで不意打ちのビンタによって選手が失神して転倒。病院で下された診断はくも膜下出血であった。

試合中でもなく、凶器が使われたわけでもない。たった一度の平手打ちと、その直後の転倒が、取り返しがつかない事態を招いた。

この出来事は決して格闘技の世界だけの話ではない。忘年会や新年会など、酒の席が増える年末年始。日常の小さな喧嘩、口論、軽いもみ合いの中にも同じ危険が潜んでいる。えびな脳神経クリニック理事長・脳神経外科医の尾崎聡先生が警鐘を鳴らす。

「くも膜下出血とは、脳の表面を覆う『くも膜』と『軟膜』の間に出血が起こる病気です。出血した血液が脳の周囲に一気に広がるため、突然の激しい頭痛や意識障害、嘔吐を引き起こします。一般には脳動脈瘤の破裂が原因として知られていますが、外傷、つまり殴られたり転倒したりする衝撃でも起こります」

失神や脳震盪を起こした状態で倒れると受け身が取れず、後頭部や側頭部を強く打ってしまう。

「殴られた衝撃そのものより、倒れたときの頭部強打で外傷性くも膜下出血を起こすケースが多い。失神すると反射が働きません。そのまま頭を打ち、脳が頭蓋骨の中で大きく揺さぶられる。その衝撃で細い血管が切れ、出血が起こります。格闘技に限らず、酒の席の喧嘩や路上トラブル、家庭内の押し合いでも、起こる条件はまったく同じです」

助かっても後遺症に苦しむことになる

危険なのは「頭を打った後、一時的に意識が戻り、目立つ症状が見られない」ケースだ。会話ができ、歩ける状態に見えるため、周囲も本人も安心してしまいがちである。

「くも膜下出血が怖いのは、直後には重傷だとわからないことがある点です。その場では普通に見えても、数時間後に急激に悪化するケースがあります。特に飲酒していると、頭痛やふらつきが酔いと重なり、異変が見逃されやすい。この判断の遅れが、命取りになることがあります」

頭を打った後に横になり、そのまま眠る。あるいは、周囲が「寝ているだけだろう」と判断して放置する。これが命取りになることがある。

「頭部外傷後の意識障害は、眠っているのか、意識レベルが低下しているのか、見分けがつきにくいことがあります。その間にも、脳内では出血が進行している可能性があり、『朝まで様子を見る、少し休ませる』という判断が、取り返しのつかない差になることもあります」

次の症状が一つでもあれば、すぐ救急受診が必要だという。

・経験したことのないような強い頭痛

・吐き気や嘔吐を繰り返す

・意識がぼんやりする

・ろれつが回らない

・片側の手足が動かしにくい

「病院ではまずCTで出血を確認します。外傷性くも膜下出血の場合は基本的には安静と経過観察を行いますが、くも膜下出血以外に急性硬膜下血腫や脳挫傷の合併がある場合は開頭手術になる場合もあります」

くも膜下出血を含む外傷性頭蓋内出血は、命が助かっても後遺症が残ることが多い病気だ。

「記憶力や集中力の低下、感情のコントロール障害などが起こり、仕事や日常生活に戻れなくなるケースも少なくありません。外傷性であっても、この重さは変わりません。くも膜下出血は一度起これば、人生を一変させる病気です。

軽い気持ちでも喧嘩や一発のビンタ、一度の転倒。それだけで、人生が変わることがある。この事実を、ぜひ知っておいてほしいと思います」

年末年始、感情と酒が先に立つ一瞬を、理性で止められるかどうか。それが、命を守る分かれ道である。