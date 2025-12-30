2WAYだからコスパ最強！【ハニーズ】冬の1軍候補！「リバーシブルアウター」

冬ってなんだか服装がワンパターンになりがち……それって結局、毎日同じアウターを羽織っているからかもしれません。そんな時に手軽に気分を変えられるのが、【ハニーズ】の「リバーシブルアウター」。トレンドの“もこもこ素材”を取り入れつつ、見せ方によってはすっきりとした印象でも着られるから、ワードローブにあると嬉しい存在に。プチプラで手に入るから、ぜひこの機会にチェックしてみて。

スポーティーと可愛いのいいとこどり

【ハニーズ】「リバーシブルボアブルゾン」\5,980（税込）

スポーティーなムードで着られる、ポリエステル素材のスタンドネックジャケット。表地には「非フッ素撥水加工」が施されていて、雨や雪の日のお出かけにも心強い1枚です。裏返せばふわふわのボア素材が現れて、ガラッと印象をチェンジ。腰にかかる丈感で、パンツにもスカートにもバランスよく合わせやすいのが魅力です。

カジュアルにも綺麗めにも似合う好バランス

【ハニーズ】「リバーシブルブルゾン」\6,900（税込）

カジュアルにもきれいめにもなじむ、ウェーブキルトが印象的なノーカラーブルゾン。冬らしいあたたかみのあるルックスながら、首元はすっきりとしていて、大人っぽさをキープできる好バランスな1枚です。裏面はファー風素材になっていて、気分に合わせた印象チェンジも可能。やや長めのラウンドヘム型だから、腰まわりをカバーしたい人にもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M