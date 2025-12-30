

岡崎紗絵

俳優の岡崎紗絵（30）が、今年の年末から来年初頭にかけてフジテレビ・カンテレ系の特番に相次いで出演することが分かった。1月期の新連続ドラマでヒロインを務める「旬の顔」が、大みそかの生放送から元日の爆笑ステージ、さらには新春の旅企画まで、お茶の間を鮮やかに彩る。

岡崎は、来年1月8日にスタートするフジテレビ系連続ドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（毎週木曜よる10時）でヒロインを務めることが決まっており、今回の特番ラッシュはその“前哨戦”とも言える勢いだ。

大みそかは午後6時から放送の『新しいカギ』に生出演。看板企画「カギダンススタジアム」をスタジオで見守る。さらに、午後10時からの『新しいカギ 年またぎスペシャル』にも引き続き登場し、視聴者とともに2026年へのカウントダウンを行う予定だ。

年が明けた直後の元旦午前0時45分からは『ネタパレ元日SP』に出演。勢いのある芸人たちが披露する渾身のネタに華を添える。さらに、同日午前7時からは『新春！爆笑ヒットパレード2026』に生出演を予定。元日の早朝から、日本中に笑いと元気を届ける「笑い初め」に立ち会う。

正月三が日の締めくくりとなる1月3日午後２時30分からは、カンテレ・フジテレビ系『土曜はナニする！？ お正月スペシャル』に出演。冬の北海道を訪れ、ご当地ならではの絶品グルメを堪能する。

30歳という節目を迎え、俳優としてさらなる飛躍が期待される岡崎。年末年始のバラエティで見せる親しみやすい素顔と、1月8日から始まるドラマで見せるプロフェッショナルな演技のギャップに、大きな注目が集まりそうだ。