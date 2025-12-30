【紅白】朝ドラ『あんぱん』SPステージ詳細決定 今田美桜ら“三姉妹”に北村匠海・高橋文哉・大森元貴ら登場
12月31日の大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか／19時20分）内の、連続テレビ小説『あんぱん』スペシャルステージの詳細が発表された。
『あんぱん』スペシャルステージでは、豪華キャストたち、そして『それいけ！アンパンマン』のなかまたちが紅白のステージに集結。主人公・のぶを演じ、司会を務める今田美桜と共に、アンパンマンの作者・やなせたかしさんが作詞した曲や、ドラマ『あんぱん』ゆかりの歌を届ける。
披露する楽曲は以下の通り。
『東京ブギウギ』今田美桜・河合優実・原菜乃華
『図案科の歌』北村匠海・高橋文哉・山寺宏一・学生の皆さん
『見上げてごらん夜の星を』大森元貴
『手のひらを太陽に』今田美桜・北村匠海・河合優実・原菜乃華・高橋文哉・大森元貴・津田健次郎・中尾隆聖・山寺宏一・戸田恵子
『アンパンマ ンのマーチ』今田美桜・北村匠海・河合優実・原菜乃華・高橋文哉・大森元貴・津田健次郎・中尾隆聖・山寺宏一・戸田恵子
アンパンマン・ばいきんまん・ジャムおじさん・ドキンちゃん・しょくぱんまん・カレーパンマン
『第76回NHK紅白歌合戦』は、NHK総合ほかにて12月31日19時20分放送。
