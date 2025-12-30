◇富士山女子駅伝（３０日、静岡・富士山本宮浅間大社前〜富士総合運動公園陸上競技場、７区間＝４３・４キロ）

城西大が初優勝に輝いた。１０月の全日本大学女子駅伝も２０００年以来２５年ぶり３回目の優勝を飾っており、悲願の大学駅伝“２冠”を達成。２位に東北福祉大、３位に大東大、４位に名城大、５位に立命大が続いた。

最終７区で再逆転し、勝利の立役者になったルーキー大西由菜（１年）は「ここでやらなきゃ一生後悔すると思った。倒れても良いからっていうくらい、頑張りました」と大粒の汗を流し、振り返った。

２区の本間香（きょう、１年）が区間新記録の激走で首位に押し上げたが最長５区で大東大、東北福祉大に抜かれ、後半は３チームでの優勝争いに。

標高差１６９メートル「魔の坂」もある難しい最終７区を託されたのは、大西。「ついて行かなかったら後悔するって思った」と３・９キロで前を行く大東大を抜き、首位奪還。５・７キロで東北福祉大の村山愛美沙（３年）に抜かれ「もうダメだって思ったんですけど、後半に先輩方がいてくれて…」と沿道からの声援を受けてギアチェンジ。７・２キロで再逆転し、そのまま逃げ切った。右拳を大きく突き上げてフィニッシュした。

同大会の優勝はこれまで立命大、名城大のみ。初めて東日本の大学が制覇した。