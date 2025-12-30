『アメトーーク』番組最長6時間SP ラインナップ発表【豪華4本立て一覧】
テレビ朝日は、年末特番『アメトーーーーーーーーーーーーク 年末6時間SP』を30日午後5時30分から放送する。
年末の恒例行事として定着した本番組は、今年も“見なきゃ年を越せない”を合言葉に、オール新作企画を番組最長の6時間にわたって届ける。目玉企画のひとつが、年末恒例の『運動神経悪い芸人』。キャプテンの高橋茂雄（サバンナ）を筆頭に、“ドヤ王”後藤輝基（フットボールアワー）、塙宣之（ナイツ）、川島明（麒麟）、“ガチ中のガチ”豊本明長（東京03）、松尾陽介（元ザブングル）、“陶芸家”西田幸治（笑い飯）、池田直人（レインボー）、ガク（真空ジェシカ）、田所仁（ライス）、三島達矢（すゑひろがりず）、ほしのディスコ（パーパー）、酒井貴士（ザ・マミィ）、そして“ヒザ神”村上健志（フルーツポンチ）ら常連メンバー14人が集結し、数々の競技に挑む。
『サッカー』では《ワンツーからのシュート》に挑戦し、コンビプレーならではの小競り合いが連発。豊本＆ガクの同事務所コンビでは、ガクがまるで見えない誰かに邪魔されているかのようなトリッキーな動きを見せ、山崎弘也（アンタッチャブル）が「怖っ！ ガクのときだけ、見えない誰かがいる（笑）？」と驚がくする場面も。高橋＆三島の険悪なやり取りや、思いやりゼロの後藤＆村上コンビとは対照的に、川島＆松尾コンビは川島の助言をきっかけに松尾が覚醒する展開となる。
続く『野球』では、《ゴロを捕ってファーストに送球》や《遠投》に加え、新たな挑戦として《ホームラン》が登場。大谷翔平選手が55本塁打で3年連続MVPを獲得したことを“勝手に”記念したこの企画では、「ドジャースタジアムで51号を観てきた！」という高橋が「こんなに楽しみなんは初めて！」と意気込む。一方で、村上は「さすがヒザ神！」と称される珍プレーを披露し、ガクには再び“見えない力”が働く事態がぼっ発。生見愛瑠も「この番組で感動できるんだ！」と驚く、史上初のスーパープレーも誕生する。
『水泳』では背泳ぎの《バサロ》に挑戦し、「俺は泳げるって！」と豪語する高橋や、「髪を濡らしたくない」と嘆く“美容芸人”池田が、水中で想像を超える動きを見せる。酒井が必死の形相で挑む《股くぐり》や、『陸上』の《走り幅跳び》《バトンリレー》では、村上がブチギレる三島のカクカクした動きや、酒井の全力疾走に高橋と川島が震え上がる場面も。『ラグビー』では後藤が“ガチ王”松尾、“ガチ中のガチ”豊本に迫る新たな“ガチ王”候補として存在感を放つ。
さらに『バドミントン』のスペシャル企画では、昨年「全日本総合シングルス」を制し、2028年ロス五輪での活躍が期待される宮崎友花選手が参戦。後藤、豊本、西田、村上、三島、酒井がジャンピングスマッシュなどに挑むが、シャトルを当てることすらままならず、宮崎選手VS6人全員のスペシャルマッチでは“大人げないルール”をおねだりする一幕も描かれる。
そのほか、今年で7回目となる『さんまvs売れっ子若手芸人』では、明石家さんまが草薙航基（宮下草薙）、EXIT、新山（さや香）、あんり（ぼる塾）、栗谷（カカロニ）、初参戦の稲田美紀（紅しょうが）らと爆笑トークを展開。さんま自身の“あかん理由”や恋愛事情に鋭いツッコミが飛び、タジタジになる場面も。栗谷が「打倒ドジャース」という壮大すぎる野望を語るなど、年末らしい大騒ぎとなる。
『歳末！家電芸人』では、土田晃之、劇団ひとり、徳井義実（チュートリアル）、水田信二、品川祐（品川庄司）、松橋、かじがや卓哉らが最新家電を熱烈プレゼン。天海祐希を迎え、加湿器やクリーナー、透明テレビ、ライブ翻訳イヤホンなどが続々登場するほか、映画『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』に絡めた実演や、パワースーツで蛍原をお姫様抱っこする挑戦も行われる。
番組の締めくくりは、2025年の爆笑総決算となる『アメトーーク大賞2025』。出川哲朗、川島明、千鳥、山崎弘也、かまいたち、津田篤宏（ダイアン）、狩野英孝、田中卓志（アンガールズ）、紅しょうが、ガンバレルーヤ、橋本直（銀シャリ）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、井口浩之（ウエストランド）、高野正成（きしたかの）、ロングサイズ伊藤（や団）らがノミネートされ、ケンドーコバヤシ、広瀬アリスとともに名言、ビジュアル映像、反省部門を振り返る。果たして、2025年の栄えあるグランプリに輝くのは誰なのか。
◆出演者：蛍原徹
（1）運動神経悪い芸人
サバンナ・高橋＆フットボールアワー・後藤＆ナイツ・塙＆麒麟・川島＆東京03・豊本＆松尾陽介＆笑い飯・西田＆レインボー・池田＆真空ジェシカ・ガク＆ライス・田所＆すゑひろがりず・三島＆パーパー・ほしの＆ザ・マミィ酒井＆フルーツポンチ・村上／アンタッチャブル山崎＆生見愛瑠
（2）さんまvs売れっ子若手芸人
明石家さんま
宮下草薙・草薙＆EXIT＆紅しょうが・稲田＆さや香・新山＆ぼる塾・あんり＆カカロニ・栗谷／陣内智則
（3）歳末！家電芸人
土田晃之＆劇団ひとり＆チュートリアル徳井＆水田信二＆品川庄司・品川＆松橋周太呂＆かじがや卓哉/天海祐希＆タカアンドトシ・トシ
（4）アメトーーク大賞2025
出川哲朗＆麒麟・川島＆千鳥＆アンタッチャブル・山崎＆かまいたち＆ダイアン・津田＆狩野英孝＆アンガールズ・田中＆紅しょうが＆ガンバレルーヤ＆銀シャリ・橋本＆とろサーモン・久保田＆ウエストランド・井口＆きしたかの・高野＆や団・ロングサイズ伊藤／ケンドーコバヤシ＆広瀬アリス
