さらば青春の光・森田哲矢が「年収を上げるためにしていること」に回答…「言っとくもんやな」 2026年“熱い”業界にも言及
お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢、モデル・タレントのゆうちゃみが、あす12月31日放送の東海テレビ『ヒミツの年収図鑑』（後3：55〜4：50 ※東海ローカル）に出演する。
【写真】大みそかに「下世話な番組」…さらば森田＆ゆうちゃみ2ショット
今年話題になったアレコレや、近年注目されている仕事の裏側など、さまざまな人の「年収」にフォーカスしたバラエティー番組。「年収はいくらなのか？」「なぜその年収なのか？」など、誰もが気になるお金事情に迫り、それを図鑑にして集めていく。
東京・浅草で外国人観光客に人気の人力車会社では、社長の徹底した車夫への教育とアイデア戦略、おもてなしの心を忘れない車夫たちの努力により、夢のある年収を稼いでいることが判明。ドライバー希望者が集まるという名古屋のタクシー会社では、若手でも多くの年収を稼ぐ仕組みがあった。
このほか、こだわりの「塩」で年収が爆上がりした高知の塩職人のヒミツ、昼だけの短時間営業で前職の年収から倍近くアップしたうなぎ店店長、生活の中でポイントを稼ぐ「ポイ活」達人など、見どころ満載。
■森田哲矢 コメント
――番組の感想は？
森田：結構振り切っていて下世話な番組だと思いました。12月31日に人の年収を聞く番組、いいですね〜（笑）。ある意味、1年を振り返った先の今後の参考にもなるんじゃないでしょうか。
――年収を上げるためにしていることは？
森田：何にでも興味を持つというのは多分あるんじゃないですか？興味を持って好きなものは「好き」と発信すると半年前に言っていたことが仕事につながったり、言っとくもんやなとは思いますね。
――メッセージをお願いいたします
森田：この番組で人の年収を聞きつつ、来年の自分は何かできるんちゃうかな？なんて考えるのもいいかもしれないですね。あとどうやら塩業界が熱い。2026年は塩業界に注目したほうがいいかもしれないですね！
