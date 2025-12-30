号泣する赤ちゃんをあやそうと試みるわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万3000回再生を突破し、「一生懸命な姿に感動した」「なんて素敵なお姉ちゃん」「お利口さんですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『赤ちゃんが泣いてる…なんとかしなきゃ』号泣する新生児を見たハスキー犬の行動】

赤ちゃんが泣いてる…

Instagramアカウント「huskyuru0607」の投稿主であるご夫婦は、シベリアンハスキー『うる』ちゃんの日常を紹介しています。うるちゃんが夢中になっているのは、一緒に暮らす赤ちゃんのお世話！ご夫婦の間に生まれた女の子です。

うるちゃんは、赤ちゃんとの生活が始まってから、とても穏やかな性格になったのだそう。そればかりか、赤ちゃんが泣いていると一番に駆けつけるのだといいます。もちろん、うるちゃんに赤ちゃんを泣き止ませる技はありません。

そこで、ママがベビーベッドを揺らして見せると…。「私にもできるかな？」と言わんばかりに、手伝いたいそうな表情をしたそうです。

一生懸命な姿に感動

ママの真似をして、赤ちゃんをあやそうと試みたうるちゃん。ベビーベッドの縁にあごを乗せて、ユラユラ揺らしてみたといいます。その姿は、まるで小さなお母さん…♡なんとかなだめようと必死な姿に、思わずホッコリしてしまいます。

また、うるちゃんは、赤ちゃんが息をしているかたびたびチェックするのだそう。よほど赤ちゃんが気になるのか、1日に何度も赤ちゃんの様子を見に行くといいます。甲斐甲斐しくお世話するうるちゃん、これからも妹のことを守り続けていくことでしょう！

この投稿には「本当に頼もしいね」「可愛すぎて泣ける…」「お姉ちゃん頑張って～！」などの温かなコメントが寄せられています。

赤ちゃんとの出会い

別の日には、うるちゃんが初めて赤ちゃんと出会った日の様子も投稿されています。うるちゃんは、初対面から赤ちゃんに大変好意的な姿勢を見せたそうです。顔を舐めたり上に乗ったりしようとはせず、ただただ傍で寄り添ってくれていたとか…。キュンキュン鳴きながら赤ちゃんを見つめる視線の優しさに、思わず涙がこぼれます…。

赤ちゃんとの出会いを経て、心配性な一面も垣間見えるようになったといううるちゃん。第2のお母さんのようなうるちゃんに、ママも毎日助けられていると綴られています。

うるちゃんの微笑ましい日常はInstagramアカウント「huskyuru0607」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「huskyuru0607」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。