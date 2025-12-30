エミレーツ航空は、ファーストクラスで新たなラウンジウェアを提供する。

一部の長距離路線で、モーダル素材を使用したラウンジウェアを用意する。持続可能な方法で栽培されたブナの木から採取された植物繊維を使い、通気性や軽やかな着心地が特徴。快適な睡眠に最適な温度調整機能も備える。女性向けはブラッシュピンクとライトグレー、男性向けはツートングレーが貴重で、それぞれおそろいのスリッパとアイマスクもセットになっている。

また、枕や羽毛布団カバー、マットレスカバーに300スレッドカウント製品を採用する。BYREDOのカモミールピローミストや、ヴァローナ、カノニカ、ココ・ジャリラ、ノイハウスの高級チョコレートによるターンダウンサービスも提供する。

エアバスA380型機のシャワースパには、アイルランドの高級スキンケアブランド、VOYAの新コレクションを採用する。心を落ち着かせるラベンダーとユーカリの香りの「トランキリティ」と、気分を高揚させるスイカズラとネロリの香りの「リバイタライズ」の2つのコレクションで、シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュ、ボディモイスチャライザー、洗顔料が含まれている。

このほかにも、ダイニングコレクションにクリスタルカットのグラスを追加し、カスタムチューニングした最新世代のBowers ＆ WilkinsのE2ヘッドフォンを提供する。ノイズの低減や遮音性を実現し、客室乗務員とコミュニケーションを取る差異にはボタンを押すだけで音声透過モードに切り替えができる。