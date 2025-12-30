内山壮真は内野でポジションを奪えるか――「1軍で遊撃を10年守る選手になっていくために」巨人で“守備職人”だったコーチが言及
内山壮真が内野にコンバート。ポジションを奪えるだろうか(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext
ヤクルトの内山壮真が激戦区となる内野のレギュラー争いに参戦する。
星稜高時代は2年生の夏まで遊撃を守り、その年の秋から中学時代と同じく捕手に再転向した。プロ入り後も捕手としてマスクを被り、打撃を生かすために2025年シーズンは外野守備にも就いた。
【動画】ヤクルト期待の星！内山壮真が甲子園の左翼席へ満塁弾を放つ
そんな内山が内野にコンバートすることになり、同世代の長岡秀樹が守ってきた遊撃のポジションだけでなく、二塁や三塁を守る可能性もある。
内野には成長著しい伊藤琉偉や来季2年目を迎える田中陽翔、ベテランの茂木栄五郎、北村恵吾、赤羽由紘、武岡龍世もおり、今年のドラフトでは3人の内野手を指名した。松下歩叶、松川玲央、石井巧の3人もレギュラー獲りへアピールが必要になる。
さらには、二塁手として長く主軸を張ってきた山田哲人も一からポジションを奪う立場となる。
その中でも、主砲の村上宗隆が抜け、変革期を迎えるチームに内山の打撃力は欠かせない。打線のキーマンとして期待される内山はこう話す。
「今年の成績は納得できる数字ではない。もっともっと打ちたいと思う。いずれは20発、30発打てるような力をつけたいですけど、まずは3割。打率を求めて今の打ち方をやっている。まずはそこからだと思っている」
今季は116試合に出場して打率.262、8本塁打、48打点をマークしたが、内山自身は現状に満足することなく、さらなる高みを目指している。
センターラインを固めることは、チームにとって重要なポイントだ。今秋に行われた松山キャンプでは、内山は二遊間の守備練習に挑んだ。
そんな内山の内野挑戦について、現役時代は巨人の“守備職人”として二遊間や三塁も守った寺内崇幸内野守備走塁コーチが語ってくれている。
「まず慣れるところからしないといけない。プロの二遊間を守るというところでは、まだまだやることはたくさんある。ずっと遊撃手をやっていてもやることはたくさんある。1軍で遊撃を10年守る選手になっていくために課題はたくさんあるが、一つひとつ潰してくれればいい」
その上で「自分の形をしっかり持つのが基本となる」と話す同コーチは、「打球の入り方、捕球の仕方、ステップから送球にいって、一連の動作を作ることを目的としている」と、内山に対して基礎から入念に指導していることを明かした。
「僕も30歳近くになるまで、基礎を作るという意識はずっと持っていた。そう簡単にできるものではない」
試合に入れば、技術だけでなく状況に合った守り方や動き方、声のかけ方も重要になる。今後、実戦での対応力が注目されるが、同コーチは、あくまで守備の基礎をしっかり磨くことが重要であると断言する。
それでも「本人（内山）も前には進んでいる。一緒になってしっかり形を作り上げられればと思っている」と、サポートを約束した。
内山が内野のポジションを奪い、主軸を担うことができるか。新たに背番号「3」をつける23歳が、新生ヤクルト打線のカギを握りそうだ。
[文:別府勉]