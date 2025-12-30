阪神の注目の若手選手を紹介する企画第４回は育成の西純矢外野手（２４）を取り上げる。投手登録だった今年２月に「右肘関節鏡視下関節鼠摘出術」を受け、懸命なリハビリに励んだが、投手としての今季中の復帰は叶わなかった。１１月に野手転向が発表され、育成選手として再出発。「１２０」の新しい背番号で外野手登録となった。

野手として初めての安芸・秋季キャンプ。初日から走攻守で慣れないトレーニングに苦しんだ。「めちゃくちゃ大変でした」。外での打撃や守備を終えたあとも、外が暗くなるまで室内で打ち込みヘトヘト。投手時代から打撃力に定評があったが、久しぶりの打撃練習に「（感覚は）全然良くないです。タイミングがうまく取れない」と壁にぶつかった。

キャンプ中の１１日には中日との練習試合で初めて野手として代打で出場。結果は７球粘るも三振に倒れた。「久々の打席ですし、すごく緊張した」と振り返り、「せっかく出させてもらったので打ちたかったです」と悔しさをあらわにした。

１６日には再び中日との試合。三浦の直球をはじき返し、中前打に。野手転向後初安打を記録した。待望の一本に気持ちは楽になったが、「自分のスイングはできなかった。そこは悔しい」と反省の言葉を口にした。キャンプを振り返り、「充実感はあります」とすがすがしい表情で話した。野手として再び這い上がるために。上々の再スタートを切った。