NEOWIZは、12月30日より31日にかけて開催されるイベント「コミックマーケット107」にて「ブラウンダスト2」のブースを出展している。場所は南4ホール No.2531。

ブースでは、「2.5周年記念ジャケット」「スイートバニークッション」「ヨガマット」などのグッズが販売。さらに、来場者全員に「2026年ブラウンダスト2カレンダー」と特別冊子が配布され、さらにアンケート回答で「☆5祈願 お守り」、本作をインストールすることで、オリジナルショッパーを受け取れる。そのほか、「終末の書」スコア5,000万超えのVIPユーザーを対象に、「ブラウンダスト2 オリジナル『絵馬』」がプレゼントされる。

ブースステージでは、コスプレイヤーのえなこさん、タレントの東雲うみさん、ハネメアさんが登場し、「2026年ブラウンダスト2カレンダー」お渡し会が行なわれる。また、総勢10名以上のコスプレーヤーが登場し、本作のコスプレを披露。ステージでのフォトセッションも実施される。

そのほか、ブース内にはコスプレイヤーが登場する“のぞき窓”も設置され、記念撮影を行なうこともできる。