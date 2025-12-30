本仮屋リイナアナ、第3子妊娠「初めてのつわりを経験」
【モデルプレス＝2025/12/30】女優の本仮屋ユイカの妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（34）が30日、自身のInstagramを更新。第3子の妊娠を発表した。
【写真】本仮屋ユイカ、美人妹家族との“顔出し”家族ショット
リイナアナは「2025年の私の一大ニュースは、テオが家族に加わったこと」と愛犬を迎えたことをつづった。「そして、新しい命も授かりました」と第3子の妊娠を公表。「3人目にして初めてのつわりを経験して、船乗りになったような気分で過ごした日々もありましたが、今は落ち着いて、ゆっくりおだやかに過ごしています」と現在の体調についても明かしている。
リイナアナは東海テレビを退社後、フリーアナウンサーとして活動。2016年5月に一般男性と結婚を発表した。2017年には第1子、2019年には第2子を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】本仮屋ユイカ、美人妹家族との“顔出し”家族ショット
◆本仮屋リイナアナ、第3子妊娠
リイナアナは「2025年の私の一大ニュースは、テオが家族に加わったこと」と愛犬を迎えたことをつづった。「そして、新しい命も授かりました」と第3子の妊娠を公表。「3人目にして初めてのつわりを経験して、船乗りになったような気分で過ごした日々もありましたが、今は落ち着いて、ゆっくりおだやかに過ごしています」と現在の体調についても明かしている。
◆本仮屋リイナアナ、2016年に結婚
リイナアナは東海テレビを退社後、フリーアナウンサーとして活動。2016年5月に一般男性と結婚を発表した。2017年には第1子、2019年には第2子を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】