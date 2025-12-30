6年ぶりにNHK紅白歌合戦に出場するAKB48が2025年12月29日、リハーサル後に報道陣の取材に応じた。紅白には、20周年記念コンサートに続いて、高橋みなみさん（34=16年卒業）らOGも出演。OGは他に、前田敦子さん（34=12年卒業）、大島優子さん（37=14年卒業）が取材に応じた。

久々のアイドル活動に、高橋さんは「明らかな体力の低下」を感じたというが、大島さんは現役メンバーからエネルギーをもらって「すごく元気」になったそうだ。

「アイドルじゃないと出ない、自分の『内側からのもの』みたいなもの」

紅白では、「フライングゲット」（11年）、「ヘビーローテーション」（10年）、「恋するフォーチュンクッキー」（13年）、「会いたかった」（07年）の4曲をメドレーで披露する。

高橋さんは、20周年というタイミングで「後輩たちと接する機会をいただけて改めて魅力を知れたので、自分たちができることを必死にやっていきたい」とする一方で、久々のアイドル活動で思ったのは「明らかな体力の低下」。

「ライブ後に体の回復もちょっと遅かったし、ひとつの立ち位置を覚えるにも、なかなかなかなか難しい部分も」

とこぼしつつ、

「やはりAKB48として見る景色は素晴らしいものがたくさんある」

と話した。

一方で、大島さんによると、「アイドルじゃないと出ない、自分の『内側からのもの』みたいなものがすごくある」。コンサート期間は現役メンバーからエネルギーをもらって「おうち帰ると、すごく元気に」なったそうだ。コンサートのリハーサルで腰を痛めたが、出演後は「つき物が取れたかのように元気になっちゃって。みんなのおかげ」と明かし、現役メンバーを驚かせていた。

総監督・倉野尾さん「全力で、現役の力をしっかり出せるような場に」

前田さんは「（パフォーマンスする）3分間に、とってもせわしない感情」を抱いたという。出演する時の「一瞬がどれだけ大事か」を、「現役のときは、いっぱいいっぱいで全然考えられていなかった」が、久々の出演で「本当に改めてありがたみを感じた」と話した。

現役メンバーで、グループ総監督の倉野尾成美さん（25）は、

「（OGは）オーラ全開で8名の方、皆さんすごいんですけども、飲まれないように全力で、現役の力をしっかり出せるような場にできたら」

と意気込んだ。

恒例の「今年の漢字」を記者から質問されると、OGは「祝」と回答。高橋さんは20周年の節目について

「AKB48って青春だったな、というところで、そこにまた戻って、こうやってお祝いできたことがうれしかった」

と話した。現役メンバーは「繋」。小栗有以さん（24）によると、20周年イベントなどで「パフォーマンスで心がつながったり、歴史がつながった1年」だったためだ。

