「バドミントン・全日本総合選手権」（３０日、京王アリーナ東京）

女子シングルス決勝が行われた。世界選手権女王で五輪３大会連続代表の山口茜（再春館製薬所）は、前回優勝の宮崎友花（１９）＝ＡＣＴ ＳＡＩＫＹＯ＝を２−１で下し、２０２２年大会以来３年ぶり５度目の優勝を果たした。

第１ゲームは、山口が８連続得点などで２１−１４と圧倒。ただ第２ゲームは宮崎が意地を見せ、ジュースの末に２３−２１で取り切り、試合を振り出しに戻した。エースと次世代エースの戦いは、最終ゲームも大接戦。ミスが許されない息が詰まるラリーが繰り広げられた。

試合は１つのミスで動いた。８−８と同点の場面。宮崎がネット前の攻防で相手の体勢を崩したが、決め球がコートの外に落ちた。チャレンジしたが覆らなかった。流れは山口。最後は２１−１３で勝負が決まった。

山口は「うれしいです」と笑顔を浮かべ、「今力を付けている選手。自分も向かっていく気持ちでやった。すごく疲れたけど今大会１番のプレーができた。楽しい気持ちでのみ込んでやろうと思った」と実感を込めた。今後に向けては「来年も自分なりに精いっぱい楽しみながら頑張っていこうと思う」と力を込めた。