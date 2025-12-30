「バドミントン・全日本総合選手権」（３０日、京王アリーナ東京）

女子シングルス決勝が行われた。前回優勝の宮崎友花（１９）＝ＡＣＴ ＳＡＩＫＹＯ＝は、世界選手権女王で五輪３大会連続代表の山口茜（再春館製薬所）に１−２で敗れ、２連覇とはならなかった。

第１ゲームは１４−２１と圧倒され、第２ゲームも先行を許す苦しい展開。それでも「簡単に終わらせたくない」とギアを上げて食らいつき、緩急をつけた鋭いスマッシュなどで得点を重ね、２３−２１で取り返した。

最終ゲームも白熱した戦いが続いたが、細かいミスも重なって最後は１３−２１で敗れた。初優勝した前回大会は、山口と奥原希望らシングルスを引っ張ってきた２人が棄権して直接対決がなかっただけに、宮崎は「去年、挑戦したかった相手に挑戦できた」と自身を評価。それでも取材エリアでは、うつむきながら言葉に詰まるなど悔しさをにじませ、「点が並んだ時の経験の差が大きく出ている。まだまだ足りない。来年は『いい年だった』と言えるようにしたい」と３年後の五輪を見据え、さらなる成長を誓った。