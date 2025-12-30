¾ëÀ¾Âç ½éÍ¥¾¡¡ªÂç³Ø»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡È³ØÀ¸½÷»Ò±ØÅÁÆó´§¡É 2¶èËÜ´Ö¹á¤¬¶è´Ö¿·¡¢¥¢¥ó¥«¡¼ÂçÀ¾¤¬·ãÁö¤ÇºÆµÕÅ¾¡¢´ØÅìÀª¤¬½éÀ©ÇÆ¡ÚÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ¡Û
¢£2025Á´ÆüËÜÂç³Ø½÷»ÒÁªÈ´±ØÅÁ¶¥Áö¡Ê30Æü¡¢ÉÙ»Î»³ËÜµÜÀõ´ÖÂç¼ÒÁ°È¯~ÉÙ»ÎÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ìÃå¡¢7¶è´Ö¡¢43.4Ò¡Ë
2025Á´ÆüËÜÂç³Ø½÷»ÒÁªÈ´±ØÅÁ¶¥Áö¡¢¡ÖÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ¤¬30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¾ëÀ¾Âç³Ø¤¬½éÍ¥¾¡¡¢Âç³Ø»Ë¾å½é¤Î¡È³ØÀ¸½÷»Ò±ØÅÁÆó´§¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¡£´ØÅìÀª¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥³¡¼¥¹¤Î¹âÄãº¹¤Ï174m¡¢¼Â¶ÈÃÄ¤ò´Þ¤á½÷»Ò±ØÅÁ³¦¤Ç¤ÏºÇÄ¹¤Î43.4km¤ÈÉÙ»Î»³Ï¼¤òÀ¸¤«¤·¤¿¸·¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ¡¢Á´24¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£µ¤²¹¤Ï10.3¡î¤È¤ä¤äÃÈ¤«¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
10·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ¤òÀ©¤·¡¢Âç³Ø»Ë¾å½é¤Î¡È³ØÀ¸½÷»Ò±ØÅÁÆó´§¡É¤òÁÀ¤¦¾ëÀ¾Âç¤ÏÅöÆü¤Ë3¶è¤òß·°æÉ÷·î¡Ê3Ç¯¡Ë¤ËÊÑ¹¹¡¢Á´ÆüËÜV¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï5¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤à1¶è¡Ê4.1Ò¡Ë¡¢ºÇ½é¤Î1Ò¤Þ¤Ç¤ÏÁ´ÆüËÜ¤Ç¤ï¤º¤«16ÉÃ¤Ç2°Ì¤À¤Ã¤¿ÂçÅìÊ¸²½¡¦Áê¾ìçýÆà¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥ì¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£1Ò²á¤®¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤¬ÅìÍÎÂç¡¦Ê¿Êý°ÉÆà¡Ê1Ç¯¡Ë¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤¬¶î¤±°ú¤¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2ÒÉÕ¶á¤ÇÂçÅìÊ¸²½¡¢¾ëÀ¾¡¢Î©Ì¿´Û¡¢Ì¾¾ë¡¢Á´ÆüËÜÁªÈ´¤Î5¥Á¡¼¥à¡¢¶¯¹ë¹»¤¬ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿1¶è¡¢»Ä¤ê300m¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤¬Î©Ì¿´Û¤Îº´Æ£¤æ¤¢¡Ê1Ç¯¡Ë¤¬¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡¢2°Ì¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜÁªÈ´¡¢3°Ì¤Ë¾ëÀ¾¡¢4°Ì¤ËÌ¾¾ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2¶è¡Ê6.8Ò¡Ë¡¢¥È¥Ã¥×¤Çë§¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Î©Ì¿´Û¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÂÀÅÄºéÀã¡Ê3Ç¯¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤ËÁ´ÆüËÜ¤Ç1¶è¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¾ëÀ¾¡¦ËÜ´Ö¹á¡Ê1Ç¯¡Ë¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£2.7ÒÉÕ¶á¤Ç¾ëÀ¾¡¦ËÜ´Ö¤Ï½ù¡¹¤Ëº¹¤ò¹¤²»Ï¤á¤¿¡£
Ì¾¾ë¡¦Î©Ì¿´Û¤ÈÃÙ¤ì¤ëÃæ¡¢½ç°Ì¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤¬´ØÀ¾Âç¡¢ÅìËÌÊ¡»ãÂç¡¢ÆüËÜÂÎ°éÂç¤Î3¥Á¡¼¥à¤¬¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤Î¾ëÀ¾¡¦ËÜ´Ö¤Ï¥ê¥º¥àÎÉ¤¤Áö¤ê¤Ç¸ÞÅçè½Çµ¡Ê¸½»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¢ÏÂÅÄÍºÚ¡Ê¸½JPÆüËÜÍ¹À¯G¡Ë¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶è´Ö¿·µÏ¿¤Î4ÉÃÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë20Ê¬36ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2°ÌÅìËÌÊ¡»ãÂç¤Ë54ÉÃº¹¡¢3°Ì¤ËÆüËÜÂÎ°éÂç¡¢4°Ì¤Ë´ØÀ¾Âç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇÃ»µ÷Î¥¤È¤Ê¤Ã¤¿3¶è¡Ê3.3Ò¡Ë¡¢¾ëÀ¾¤ÏËÜß·Èþºù¡Ê2Ç¯¡Ë¡£Ã±ÆÈÁö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬Á´ÆüËÜ¤Ç5¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ËÜß·¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÁö¤êÀÚ¤ê¡¢2°ÌÅìËÌÊ¡»ã¤È¤Îº¹¤Ï1Ê¬2ÉÃ¡£
4¶è¡Ê4.4Ò¡Ë¡¢¾ëÀ¾¤ÏÀ¤¸ÅÆäº»¡Ê1Ç¯¡Ë¤¬È¯Ç®¤Î¤¿¤á¤ËÅöÆüÊÑ¹¹¤Çß·°æÉ÷·î¡Ê3Ç¯¡Ë¤ò¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡¢µÞî±¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Áö¤ê¡¢»Ä¤ê1Ò¤Ç¶ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤âºÇ¸å¤ÎÎÏ¤ò¤Õ¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£5¶è¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¶â»ÒÆüÍÛ¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ë¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¡ª´èÄ¥¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æë§¤òÅÏ¤·¤¿¡£2°ÌÅìËÌÊ¡»ãÂç¤È¤Ï37ÉÃº¹¡¢3°ÌÂçÅìÊ¸²½¤È¤Ï47ÉÃº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
ºÇÄ¹¶è´Ö¤Î5¶è¡Ê10.5Ò¡Ë¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¾ëÀ¾¤Ï¶â»Ò¡¢3°Ì¤ÎÂçÅìÊ¸²½¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÎS.¥ï¥ó¥¸¥ë¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢¤½¤Îº¹¤Ï47ÉÃ¡£ºÇ½é¤Î1Ò¤ÏÍÞ¤¨¤ÆÆþ¤Ã¤¿ÂçÅìÊ¸²½¤Î¥ï¥ó¥¸¥ë¤Ï¼¡¤Î1Ò¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡¢¾ëÀ¾¡¦¶â»Ò¤È¤Îº¹¤ò½ù¡¹¤Ë½Ì¤á»Ï¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢4.2Ò¤Ç¾ëÀ¾¤Î¶â»Ò¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÊÂÁö¤µ¤»¤º¤Ë°ìµ¤¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±»Ï¤á¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥Ú¡¼¥¹¤ÏÍî¤Á¤º¡¢6ÒÉÕ¶á¤Ç2°Ì¾ëÀ¾¤È¤Îº¹¤Ï13ÉÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£7.8ÒÉÕ¶á¤Ç¤Ï¾ëÀ¾¤Î¶â»Ò¤ÏÅìËÌÊ¡»ã¡¦º´¡¹ÌÚºÚ·î¡Ê3Ç¯¡Ë¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ3°Ì¡¢ÅìËÌÊ¡»ã¤¬2°Ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Á´ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤ÇµÕÅ¾¤µ¤ì¤ÆÇÔ¤ì¤¿ÂçÅìÊ¸²½¡¢¥ï¥ó¥¸¥ë¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤òÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ¤ÇÀ²¤é¤¹¹¥Áö¡¢»Ä¤ê1Ò¤Ç¤â¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤º¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡£2°Ì¤Ï47ÉÃº¹¤ÇÅìËÌÊ¡»ã¡¢3°Ì¤Ï56ÉÃº¹¤Ç¾ëÀ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
6¶è¡Ê6Ò¡Ë¡¢ÂçÅìÊ¸²½¤ÏÁ´ÆüËÜ¤ÇÁö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÄÕÌîË¨¡¹¹á¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢¥ï¥ó¥¸¥ë¤«¤éë§¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤ÈÀª¤¤¤è¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÂçÅìÊ¸²½¤òÄÉ¤¦2°ÌÁè¤¤¡¢2ÒÉÕ¶á¤Ç¾ëÀ¾¡¦·¦ÅÄÉñ¡Ê1Ç¯¡Ë¤¬ÅìËÌÊ¡»ã¡¦¾®ÎÓÆü¹áè½¡Ê3Ç¯¡Ë¤òÈ´¤¤¤Æ2°Ì¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅìËÌÊ¡»ã¡¦¾®ÎÓ¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤2¿Í¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎÂçÅìÊ¸²½¡¦ÄÕÌî¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
»Ä¤ê1Ò¤ÇÂçº®Àï¥à¡¼¥É¡¢Æ¨¤²¤ëÂçÅìÊ¸²½¡¦ÄÕÌî¤ËÄÉ¤¦¾ëÀ¾¡¦·¦ÅÄ¤ÈÅìËÌÊ¡»ã¡¦¾®ÎÓ¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÂçÅìÊ¸²½¤¬Ç´¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¥¢¥ó¥«¡¼¤Ø¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡¢2°Ì¤Ï24ÉÃº¹¤Ç¾ëÀ¾¡¢3°Ì¤Ï26ÉÃº¹¤ÇÅìËÌÊ¡»ã¡£
ºÇ½ª7¶è¡Ê8.3Ò¡Ë¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÂçÅìÊ¸²½¤ÏÁ´ÆüËÜ¤Ç1¶è¤òÁö¤Ã¤¿½©ÃÝÑÛ²»¡Ê1Ç¯¡Ë¡¢ÄÉ¤¦¾ëÀ¾¤ÏÁ´ÆüËÜ3¶è¤òÁö¤Ã¤¿ÂçÀ¾Í³ºÚ¡Ê1Ç¯¡Ë¡¢ÅìËÌÊ¡»ã¤ÏÂ¼»³°¦Èþº»¡Ê3Ç¯¡Ë¡£½øÈ×¤«¤é¾ëÀ¾¤ÎÂçÀ¾¤Ï¥Ú¡¼¥¹¤ò¤¢¤²¤ÆÂçÅìÊ¸²½¤Î½©ÃÝ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢3.1ÒÉÕ¶á¤Ç¥È¥Ã¥×¤È5ÉÃº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á¤¿¡£
3.9ÒÉÕ¶á¤Ç¤Ä¤¤¤ËÂçÅìÊ¸²½¤Î½©ÃÝ¤òÂª¤¨¤¿¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿ÂçÅìÊ¸²½¡¦½©ÃÝ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸å¤í¤ËÉÕ¤¡¢ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤ÎÂ¼»³¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£4.5Ò¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤Ï¾ëÀ¾¡¢3ÉÃº¹¤Ç2°ÌÂçÅìÊ¸²½¡¢10ÉÃº¹¤Ç3°ÌÅìËÌÊ¡»ã¤ÈÂçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
5.2ÒÉÕ¶á¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅìËÌÊ¡»ã¤ÎÂ¼»³¤¬2°Ì¤ÎÂçÅìÊ¸²½¤òÂª¤¨¤Æ2°Ì¤ËÉâ¾å¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£5.7Ò¤Ç¾ëÀ¾¤ÎÂçÀ¾¤òÂª¤¨¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÅìËÌÊ¡»ã¤ÎÂ¼»³¤ÏÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¡¢¾ëÀ¾¤ÎÂçÀ¾¤Ï¤ä¤ä¶ì¤·¤¤É½¾ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÅìËÌÊ¡»ã¤È¾ëÀ¾¤Îº¹¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÉÕ¤«¤º¡¢»Ä¤ê1Ò¤ÇÂçÀ¾¤¬ºÇ¸å¤ÎÎÏ¤ò¤Õ¤ê¹Ê¤êºÆµÕÅ¾¡¢Á´ÆüËÜ¤ÎºÆ¸½¤È¤Ê¤ë¥¢¥ó¥«¡¼¤Ç¤ÎÂçµÕÅ¾¡¢¾Ð´é¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¾ëÀ¾¤¬½éÍ¥¾¡¡¢Âç³Ø»Ë¾å½é¤Î¡È³ØÀ¸½÷»Ò±ØÅÁÆó´§¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¡£´ØÅìÀª¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´ÆüËÜÂç³Ø½÷»ÒÁªÈ´±ØÅÁ ¾å°Ì10¥Á¡¼¥à¡Û
Í¥¾¡¡§¾ëÀ¾Âç³Ø
2°Ì¡§ÅìËÌÊ¡»ãÂç³Ø
3°Ì¡§ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø
4°Ì¡§Ì¾¾ëÂç³Ø
5°Ì¡§Î©Ì¿´ÛÂç³Ø
6°Ì¡§Âçºå³Ø±¡Âç
7°Ì¡§Ê¡²¬Âç³Ø
8°Ì¡§Á´ÆüËÜÁªÈ´
9°Ì¡§ÅìÍÎÂç³Ø
10°Ì¡§ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø
