総務省の発表によると、2023年の70歳以上人口の割合は23.2%だったそう。約4人に1人が70歳以上であるなか、70歳を迎えたエッセイストの中山庸子さんは「したくないことや嫌いなものを明るくやめれば、新しい幸せが作れる」と語ります。そこで今回は、中山さんが「これってやめていいんじゃない」を100個ピックアップした著書『やめると人生ラクになる ７０歳を越えたらやめたい１００のこと』の中から一部を抜粋してご紹介します。

中山庸子『やめると人生ラクになる ７０歳を越えたらやめたい１００のこと』

重たい鍋

「ヨッコラショ」を減らすために別の用途を考えた

フランス製の重たい琺瑯（ほうろう）鍋の底の一部分が欠けてしまいました。

とても気に入っていたので、取り扱っている店で修理できるか聞いたところ、残念ながら難しいとのこと。

買い直してもいいけれど、重いしなぁ……で、大きいフライパンもやめたところだったから、重い鍋もやめよう！ となりました。

割れていない楕円形の（もっと重たい）琺瑯鍋は、娘宅で働くことになり、再就職先が決まってホッ。

ステンレス製の両手鍋は、琺瑯のほどおしゃれじゃないけれど、本当にラク。当たり前ですが、鍋にはたいていたっぷりの具材と液体が入りますから、腕にも腰にも負担がきます。

今ではキッチンで「ヨッコラショ」という回数が、格段に減ったはずです。

琺瑯鍋の新しい仕事

で、そのフランス製の重たい琺瑯鍋なんですが、私はどうしても捨てる気になれず、別の役割を彼女（白くておしゃれさんなので勝手に女性代名詞で）に与えたんですね。

次に出てくる冷蔵庫の話にも若干関連するのですが、今までスープ作りに活躍してくれた彼女の今の仕事は、スープにする前の生のジャガイモやタマネギの保管なんです。

以前は、鍋を入れるのは深くて大きい一番下の抽斗（ひきだし）だったので、これも将来、ぎっくり腰の原因にならないとも限らない。重たい鍋が減ったのをきっかけに、真ん中のやや浅めの抽斗に収納可能になりました。

抽斗の中からキッチンの棚に配置替えをされた白い彼女、なかなかの存在感を放っています。

大きい冷蔵庫

買い物・料理・掃除がラク。無駄買い防止にも貢献

大きい冷蔵庫の場合は、積極的にやめたのではなく「やめなくてはならない」羽目になったのですが、今は結果オーライです。



本当は、となりに置いてある洗濯機のせい。

えっ、そのふたつが並んでいるの？ と思われた方もいるでしょうから、少し説明させていただきます。

まずは、我が家が戸建ての中古物件だったこと。で、キッチンと洗濯機は外国製のものが入っていて、とてもおしゃれだったのですが、何せ私の身長（１５０センチちょっと）では使いこなせず、ひとつひとつ買い替えていく羽目になりました。

そのうえ排水口の関係で、冷蔵庫と洗濯機のレイアウトは変えられない。まずは外国製洗濯機が故障したけれど、部品がなくて国産に替えましたが、業者曰く「オクサン、このままだと排水が逆流しちゃいますよ」。

洗濯機の位置を高くしないと水が流れないから、高めの台を作ってもらって固定。これが、次に故障した冷蔵庫に大きな影響を及ぼしました。

とにかく中身を使いきれるだけ使って、あとは保冷ケースに入れて、家電量販店に赴（おもむ）いた私。サイズはバッチリ測っていったのに、同じサイズのものがない！

簡単に言うと、冷蔵庫は格段に大型化しておりました。そこは百花繚乱（ひゃっかりょうらん）の充実ぶりで、あとは単身用とかのごく小さいものに特化されていて、これまでの家の冷蔵庫サイズが、ない！

「結果オーライ」だった理由

信じられない事態にクラクラした私ですが、クラクラ倒れかかった方向に「現品限り」の一台の冷蔵庫を発見しました。

もう一分の一！ の選択でした。

サイズを確認すると、やはり前のよりは一回り小さくて、例えば片面開きのドアについた卵ケースは、六個入り……。

でも、結果はオーライでしたね。

何がよかったかというと、入れられる量が少ないので、

◎買い込みすぎない

◎入っているものがよく見える

◎賞味期限切れや食品ロスが減る

◎掃除しやすい

琺瑯の鍋を根菜入れとして活用することになったのも、大きな野菜室がないからなんですが、これも結果オーライのひとつでしょうね。

