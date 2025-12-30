「自分の介護は配偶者に担ってもらいたい」親の約6割がそう考えており…高齢化社会でますます浮き彫りになる＜老老介護と担い手不足＞問題
介護の担い手に関する意識調査
株式会社LIFULLのグループ会社である株式会社LIFULL senior（代表取締役：福澤 秀一）が運営する業界最大級の老人ホーム・介護施設検索サイト「LIFULL 介護」は、親と子それぞれに介護の担い手に関する意識調査を実施。先日その結果が公表されました。
■調査結果サマリー
＜親の介護の担い手について＞
親側は「配偶者」に担って欲しい意見が約6割の一方で、子供側は「長男」(30.1%)「長女」(24.3%)が担うべきと親子間で認識にギャップ。「配偶者」による介護を前提とした意識には老老介護による共倒れのリスクも。
＜親の老後について＞
住まいやケア方針について話し合えている人は5割超の一方で、費用や役割分担など家族の実務負担面については4割、終活に関する手続きについては3割にとどまる。
＜子供による親の介護のサポートの内容について＞
子供側は「身の回りの世話」「金銭的支援」などあらゆるサポートをする意向に対し、親側は「何もしなくて良い」が最多に。一方で、子供の手を借りない老後の過ごし方については、8割以上が「情報収集ができていない」。
＜施設入居を考えるタイミング＞
親子ともに1人での「入浴・着替え」「排泄」困難が上位に。「介護者の、介護と仕事との両立困難」を子供は23.4％と重視するのに対し親はわずか7.4％と3倍以上意識にズレ
老々介護による共倒れリスクも
親の介護の担い手（要介護者の家事や病院への付き添い、手続きの代行など支援や身の回りの世話を中心となって担当する人）について、子供側は「長男」(30.1%)「長女」(24.3%)が担うべき、という意見が上位を締めました。
一方で親側は、「配偶者」に担って欲しいという意見が約6割になるなど、親子間で認識にギャップがあることがわかりました。ただし「配偶者」による介護を前提とした意識には”老老介護”による共倒れのリスクが浮かび上がります。
年末年始の帰省は、家族が集まり親の老後や介護についてなど「家族のこれから」について考えたり、話しあう絶好の機会。上記調査などを参考に、この機会に一考をしてみてはいかがでしょうか。
＜調査概要＞
調査期間：2025年12月4日〜7日
調査対象：
親側：子を持つ65歳以上の男女500人
子供側：介護経験が無く、親が存命の30歳以上の男女428人
調査主体：株式会社LIFULL senior
調査手法：インターネット調査
出典：「老人ホーム検索サイト『LIFULL 介護』」リリース（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000780.000033058.html）より