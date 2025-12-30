やっこさんに鶴、帆かけ船にかぶと……。子ども時代に慣れ親しんだ「おりがみ」を折ることが、脳の働きによい影響をもたらすと話題になっています。おりがみの効果について、脳科学のエキスパートに聞きました（構成：浦上泰栄 画像提供：あさ出版（『脳科学でわかった！ 80歳からでも若返る すごい脳活おりがみ』より）

〈認知機能がアップする〉指エクササイズ

脳と指先は密接に連携

歳を重ねるにつれて、「もの忘れが増えた」「集中力が続かない」など、認知機能の衰えを誰もが感じるようになります。主な原因は、加齢とともに脳内の神経細胞が減少したり、萎縮したりすること。

老化が始まる時期は機能によって異なり、情報処理力は18歳、人の名前を覚える力は22歳、集中力は43歳でピークを迎え、それ以降、徐々に低下する傾向にあります。

とはいえ、こうした数字はあくまで平均値。80代になっても50代並みの認知能力を持つ〈スーパーエイジャー〉と呼ばれる方が少なからずいます。

また、近年のさまざまな研究によって、食事や睡眠の質の向上、運動の継続など生活習慣の見直しに加えて、指先を細かく動かすことが神経細胞の働きを活性化させて、脳を若々しく保つことがわかってきました。

では、なぜ指先なのでしょうか。指先には数多くの末梢神経が存在し、脳の運動野（運動を司る部位）や前頭前野（認知機能を司る部位）から出された指令がその神経を通って指先に伝達されることで、精密で細かな動きが可能になります。

脳の老化が進むと指先の動きは鈍くなりますが、一方で、指先を速く動かすトレーニングを続けると、活動量が増えて脳機能も向上。脳の働きと指先の動きにはこのように密接な関係があるのです。

もう一つ、実例をあげましょう。駅や工事現場で、係員が指をさしながら確認作業をする姿を見かけませんか。指をさすと視線はその先に向かい、しっかり目視することで集中力が上がって、確認ミスが減ることが実験データで明らかに。

自宅で鍵や携帯電話を置いた場所を忘れ、「どこへ行った？」と探し回ることがあると思います。ここで大事なのは「置いた場所を覚える」記憶力ではなく、集中力。「鍵はそこに置いた」と指をさしながら0.3秒以上集中して目視すると、記憶が定着しやすくなるため、探しものの頻度が減るかもしれません。

若さの秘訣は「開放性」

おりがみの効果について解説する前に知っていただきたいのが、手指の動きは2種類に大別できるということです。一つは、ボールや鉄棒などを握る単純な動きで、「握力把握」と呼ばれています。もう一つは「精密把握」で、小さなものを箸でつまんだり、紙を折ったりするような、器用さが必要とされる動きのこと。

握力把握で活性化するのは脳の運動野だけですが、精密把握はイメージを司る運動前野、「これをやったら楽しそうだ」と認知する帯状皮質運動野をはじめ、脳のあらゆる場所に刺激を与え、活動量を増やしてくれます。

おりがみを折る動きは、まさにこの精密把握であり、脳の老化防止に役立つことが近年の研究でわかってきました。

なぜおりがみが脳活に有効なのか、具体的にお話ししましょう。一つは、紙を折る細かい動きが脳全体によい刺激を与えること。次に、紙に触れる指先に視線を向けるので、集中してものを見る習慣がつくことです。

頭の中でものの形を立体的に把握する力を「メンタルローテーション力」と呼びます。おりがみは平らな紙から立体的な作品を作る過程で、紙の形がどう変化するかを脳内で予測するので、このメンタルローテーション力が自動的に鍛えられるのです。

空間を把握する力が向上すると地図を読む力が高まって道に迷いにくくなったり、車の車庫入れが上手になったりします。

また、好奇心が強く、常に新しいことにチャレンジする「開放性」を持って行動している人は、認知機能が落ちにくいというデータも。

創作おりがみ作家で、「脳活おりがみ」本の著者である伊達博充さんは、87歳になった今も現役の建築士として働き、日々新しい創作おりがみを考案しています。

おりがみを折る指先の動きも、実に正確＆スピーディで、新しい作品を生み出したいという「開放性」が、その若々しさを支えているといえるでしょう。

おりがみをもう一度やってみようと思ったら、少しずつ、オリジナル作品にも挑戦してください。既存のものからちょっと折り方を変えてみる、和紙や包装紙を使ってみるなど、ほんの少しの変化でいいのです。いつもと違う方法に挑戦することで脳神経細胞が刺激され、認知機能の低下を防いでくれます。

ストレスは認知機能の衰えを招くので根を詰めすぎずお孫さんや友人と会話しながら折るのもいいですね。何歳になっても脳の若返りは可能。おりがみで活力ある脳を取り戻しましょう。

普段のエクササイズやおりがみの準備運動として取り入れましょう

【ステップ（１） 指を握る】

左手で右手の親指から小指まで、順番に１本ずつギュッギュッと握っていく。

終わったら、逆に小指から親指まで順番に１本ずつギュッギュッと握る。

これを１セットとして、左右5 回ずつ行う

【ステップ（２） グー・パー】



１）両手で同時に「グー」「パー」を20回行う



２）「グー」と「パー」を交互に出す体操を20回行う（右手がグーのとき、左手はパー）

【ステップ（３） 指を伸ばす】

片方の手でこぶしを作り、反対の手で親指から小指まで順番に開いて伸ばす。

これを左右行う。次は、小指から親指まで順番に開いて伸ばしていくのを左右行う。

これを１セットとして5回行う