放送近づく『豊臣兄弟！』

2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

信長が絶大な信頼を置いた名将。本能寺後123万石となるも、最期には腹を切って取り出したしこりを秀吉へ…演じるのは池田鉄洋さん

1月4日のスタート（※初回15分拡大版 NHK総合 夜8:00〜ほか）を前に、ドラマを彩るキャストが続々と発表されています。

今回は信長に徹底抗戦した美濃の武将をご紹介！

ーーー

【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

斎藤龍興

ーー信長に徹底抗戦した、美濃・斎藤道三の孫。美濃国の大名。

父・義龍が急逝し、14歳の若さで美濃斎藤氏の家督を継ぐ。

父の代からの重臣、竹中半兵衛や美濃三人衆（稲葉良通・安藤守就・氏家直元）など優秀な家臣に恵まれていたが、若年ゆえに家臣の掌握に苦慮。

かねてより美濃を狙っていた織田信長は、この機に攻勢を強めるも、龍興は徹底抗戦して信長を苦しめる。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

【放送予定】

2026年1月4日（日）スタート ※初回15分拡大版

［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分

［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分

［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分

【作】八津弘幸

【音楽】木村秀彬

【語り】安藤サクラ

【出演】仲野太賀 池松壮亮 他

【時代考証】黒田基樹、柴 裕之

【制作統括】松川博敬、堀内裕介

【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）

【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正

