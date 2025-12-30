「攻めた髪形w」有吉弘行、イメチェン？ショットに「なぜか違和感ない」「誰かに似てるんよ」の声！
お笑いタレントの有吉弘行さんは12月28日、自身のInstagramを更新。いつもとは違うヘアスタイルを披露しました。
【写真】有吉弘行、イメチェン？ショットに反響
この投稿にファンからは、「久しぶりにウィッグ姿見みました」「攻めた髪形wそれで紅白に？w」「ランジャタイ？」「今年もたくさんの笑いと毒舌をありがとうございます」「座敷童子かと思ったw」「ん〜誰かに似てるんよ……」「かわいい」「イメチェンですね」「なぜか違和感ない」「なかなかな奇妙な感じでてます」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「イメチェンですね」有吉さんは「2025ラジオ終わり 来年もよろしくお願いします」とつづり、最新ショットを披露しました。普段とは雰囲気の異なるヘアスタイルで、前髪が伸びたショートボブのような姿を披露。真剣な表情とのギャップが印象的で、思わず笑ってしまう1枚です。
「おしゃれマダム」有吉さんは22日の投稿で、「夜と朝の間に」とつづり、女装した姿を披露。コメントでは、「すてきなおばさま」「おしゃれマダム」「違和感ないなぁ」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
