「老化が進みそうだから、糖質はなるべく控えている」「糖質を我慢すれば脂質はたくさん食べてもいい」といった意見を耳にしたことがある人もいるのではないでしょうか。しかし、同志社大学生命医科学部の糖化ストレス研究センターで「糖化」の研究をしている客員教授の八木雅之先生は「『糖質＝毒』と決めつけるような風潮が広まりつつあるが、糖質だけが糖化（老化）の原因ではない」と話します。そこで今回は、八木先生の著書『最新科学でわかった 老けない食べ方の新常識: 糖化博士が教える若返り46のコツ』から、老化を防ぐ食べ方のコツを一部ご紹介します。

若返りには「ヨーグルト・ファースト」

かつて「ベジタブル・ファースト」が健康法として注目された時期がありました。食事の始めに野菜を食べることで、血糖値の上昇を抑えられるという食事法です。

いま、私たちの研究で新たに注目しているのが、「ヨーグルト・ファースト」。ヨーグルトは、発酵の過程でアミノ酸が豊富に生み出される食品。そのヨーグルトを食事の最初にとることで、効率よくアルデヒドトラップ（食事をするたびに体内で発生する毒素「アルデヒド」を捕まえて無毒化すること）を起こせると期待できるのです。

しかも、ヨーグルトには、野菜以上に血糖値上昇を抑える作用があります。

たとえば、白ご飯を食べる５分前にプレーンヨーグルトを摂取すると、白米だけを食べたときに比べて、食後血糖値が約20 mg／dLも抑えられました。この結果は、20〜40代の健康な男女20名を対象とした試験で得られたものです。

なぜ効果的なのか？

なぜヨーグルトがこれほど効果的なのでしょうか。

そのカギの一つは、ヨーグルトに含まれる「乳酸」にあります。

乳酸は、酢に含まれる酢酸や、レモンやグレープフルーツに含まれるクエン酸と同様に、胃から腸への食物の移動速度を緩やかにする作用を持っています。これにより、糖の吸収も穏やかになり、血糖値の急上昇を防ぐことができるのです。

その結果として、血糖値の急上昇によって引き起こされるアルデヒドスパーク（体内でアルデヒドが急速に発生すること）も予防でき、老化の原因物質ＡＧＥｓの蓄積を抑える効果が期待できるのです。

「ホエイ」の効果

さらに、ヨーグルトにはもう一つ、老化予防によい理由があります。

ヨーグルトには、乳酸菌がつくり出す「ホエイ」という液体が含まれます。ヨーグルトを冷蔵庫に入れておくと透明な液体が浮いてきますが、あの液体がホエイです。



ホエイを摂取すると、「インクレチン」というホルモンが腸で分泌されます。このインクレチンには、インスリンの分泌を刺激する作用があるのです。

ただ、食後高血糖が起こった際にも、大量のインスリンが一気に分泌されます。では、インクレチンの作用によるインスリン分泌と、食後高血糖によるインスリン分泌では、何が違うのでしょうか。

最大の違いは、「タイミング」と「負担」です。

インクレチンによるインスリン分泌は、血糖値が急上昇する前に、体が「準備」として穏やかに分泌する自然な反応です。少量で穏やかな分泌なので、脂肪をため込むほど強い作用ではありません。

むしろ、血糖値の急上昇を抑えて膵臓への負担を軽くし、結果的に肥満や糖尿病のリスクを下げる働きをします。

一方、食後高血糖の際には、膵臓が急激な変化に対応するために、大量のインスリンを慌てて出している状態です。この慌てた対応が繰り返し続くと、膵臓に大きな負担がかかり、徐々にインスリンの効き目が悪くなる「インスリン抵抗性」を招くリスクが高まるのです。そのことがゆくゆくは糖代謝の低下を起こし、糖尿病へとつながっていくリスクを高めます。

どのくらい食べるとよい？

では、ヨーグルトは、どのくらいの量を食べるとよいでしょうか。

１回の摂取量の目安は、１００〜２００ｇです。ヨーグルトは、一般的な家庭用サイズで１パック約４００ｇ入っていますから、４分の１から２分の１の量になります。大事なのは、無糖のプレーンヨーグルトであること。ホエイも一緒に食べること。

なお、加糖タイプでは効果を得られないので注意しましょう。

