優秀な学生が多いと思う「山梨県の私立進学校」ランキング！ 1位「山梨学院高等学校」に次ぐ2位は？【2025年調査】
将来の進学を見据えた動きが活発になるこの季節、私立進学校の教育方針に注目が集まっています。単なる知識の習得にとどまらず、思考力や自立心を育てる点が支持される理由の一つです。
All About ニュース編集部は12月5〜19日、全国10〜70代の男女197人を対象に「私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、優秀な学生が多いと思う「山梨県の私立進学校」を紹介します！
回答者からは「全国模試でも高得点層が多く、難関国公立大学・早慶上理への進学実績が県内トップクラス」（20代男性／福井県）、「東京大学・京都大学・医学部医学科への合格者を輩出するなど、全国レベルの進学実績を誇る進学校だから」（50代男性／広島県）、「塾系のノウハウを活かした指導もあって、受験に向けた環境が整っている学校だと思う。『ちゃんとやる人がちゃんと伸びる』雰囲気があるのも強み」（30代女性／山梨県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「東京大学や京都大学などの難関国公立大学や医学部合格者を輩出してる」（40代女性／長崎県）、「山梨学院高等学校はスポーツと学業の両方で全国的に有名で、優秀な学生が多いと感じます」（30代女性／長野県）、「特進コースだと、県内で上位層の受験生を集めていて、難関大学への合格実績も多数あり優れた生徒は多そうです」（50代女性／広島県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：駿台甲府高等学校塩部キャンパス／69票2位は「駿台甲府高等学校塩部キャンパス」でした。首都圏の大学進学にも強く、ハイレベルな授業展開や学習支援体制が整っていることで知られています。勉学に意欲的な生徒が多く在籍しており、県内屈指の優秀校として認知されているようです。
1位：山梨学院高等学校／74票1位は「山梨学院高等学校」でした。スポーツの名門としての印象が強い一方で、進学指導や語学教育にも力を入れており、文系・理系問わず幅広く優秀な生徒が集まる進学校。勉強面でも成果を上げている生徒が多く、県内外から高い評価を受けたようです。
