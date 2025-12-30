東京ディズニーシー25周年グッズ発売へ！ カスタマイズできる「ジュビリーバッジ」など登場
2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーは、2026年4月15日（水）〜2027年3月31日（水）の期間、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催。それに先駆け、2026年4月8日（水）からスペシャルグッズが発売される。
【写真】自分好みに組み合わせられるカスタマイズ用パーツ
■祝祭感あふれるデザイン
今回登場するのは、ジュビリーブルーで彩られたパークで25周年をお祝いするディズニーの仲間たちが描かれたグッズや、シンプルで日常使いしやすいデザインのアイテム。
パークコーデがスタイリッシュに決まるTシャツやヘアアクセサリー、ボストンバッグなどの身に着けアイテムのほか、お土産にもぴったりな文房具などが、祝祭感あふれるデザインで展開される。
また、25周年をお祝いするキーアイテムとなる「ジュビリーバッジ」も用意。バッジやリボン、チャームなど好きなパーツをカスタマイズして組み合わせ、自分だけの「ジュビリーバッジ」が作れる特別感のあるアイテムだ。
そのほか、2026年4月14日（火）から、25周年ならではなダッフィー＆フレンズのグッズも販売予定。
加えて、メディテレーニアンハーバーにある橋、ポンテ・ヴェッキオの上の店舗「リメンブランツェ」で専用のボトルを購入すると入ることができる特別な空間が、橋の上に出現。
さらに東京ディズニーシー・ホテルミラコスタと東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルでは、滞在の記念に持ち帰れるオリジナルアイテムやポストカードなどを提供。それからディズニーリゾートラインでは、東京ディズニーシー25周年をお祝いするラッピングモノレールの運行や限定デザインのフリーきっぷを販売するなど、25周年のお祝いを楽しめるさまざまなコンテンツが用意されている。
【写真】自分好みに組み合わせられるカスタマイズ用パーツ
■祝祭感あふれるデザイン
今回登場するのは、ジュビリーブルーで彩られたパークで25周年をお祝いするディズニーの仲間たちが描かれたグッズや、シンプルで日常使いしやすいデザインのアイテム。
また、25周年をお祝いするキーアイテムとなる「ジュビリーバッジ」も用意。バッジやリボン、チャームなど好きなパーツをカスタマイズして組み合わせ、自分だけの「ジュビリーバッジ」が作れる特別感のあるアイテムだ。
そのほか、2026年4月14日（火）から、25周年ならではなダッフィー＆フレンズのグッズも販売予定。
加えて、メディテレーニアンハーバーにある橋、ポンテ・ヴェッキオの上の店舗「リメンブランツェ」で専用のボトルを購入すると入ることができる特別な空間が、橋の上に出現。
さらに東京ディズニーシー・ホテルミラコスタと東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルでは、滞在の記念に持ち帰れるオリジナルアイテムやポストカードなどを提供。それからディズニーリゾートラインでは、東京ディズニーシー25周年をお祝いするラッピングモノレールの運行や限定デザインのフリーきっぷを販売するなど、25周年のお祝いを楽しめるさまざまなコンテンツが用意されている。