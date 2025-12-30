¡Ö¥á¥¤¥¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¥³¥¦¥áÂÀÉ×¤Îà¤¹¤Ã¤Ô¤óá¤Ë¾×·â¡ª¤Ù¤é¤Ü¤¦½Ð±é¡¢ÆÃµ»¤Ï¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¡Ä¡ÖÊ¬¤«¤é¤ó¤ï¤¡¡×¡Ö²¿µ¤¤ËÀ¼¤âÎÉ¤¤¤Î¤è¡×
¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥Ù¥¹¥È
¡¡ÇòÅÉ¤ê¤Î²Ö³¡»Ñ¡¢¼«µÔ¥Í¥¿¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Á¥¯¥·¥ç¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ö·ÝÉ÷¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎàÁÇ´éá¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î5¡Á7Æü¤ËÀéÍÕ¸©¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îº×Åµ ¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡×¤Î½Ð±é¤òX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥¦¥áÂÀÉ×¡£
¡¡¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¤¿ÁÇ´é¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÍÎÁõ¤ÎÂÀÉ×¤¬SF±Ç²è¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥à¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤ÈÊÂ¤Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Î»Ñ¤È¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤è¡ª¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¤¿¤éÌ£¤Î¤¢¤ë´é¤·¤Æ¤ë¤Î²¿µ¤¤ËÀ¼¤âÎÉ¤¤¤Î¤è¡×¡Ö¥á¥¤¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤·¤¿¡Á¢ö¡×¡Ö¥³¥¦¥áÂÀÉ×¤ÏÊ¬¤«¤é¤ó¤ï¤¡¡×¡Ö¤¢¤é¡¢º¸¤ÎÊý¤¬ÇòÅÉ¤ê¡Ä¡×¡Ö¥¯¥Þ¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥³¥¦¥áÂÀÉ×¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Î10·î19ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè40²ó¤Ç¿åÃã²°¡ÖÆñÇÈ²°¡×¤Î¼ç¿ÍÌò¤Ç½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¡£ÆÃµ»¤Î1¤Ä¤Ï¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢13Ç¯¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè1²ó¥à¡¼¥ó¥¦¥©¡¼¥¯À¤³¦Âç²ñ¡×¤Î¤ª¾Ð¤¤ÉôÌç¤Ç½àÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡£