今年の陸上・世界選手権（世界陸上）、女子100メートル障害に出場した中島ひとみ（30）＝長谷川体育施設＝が30日、川口オートのイベントホールでトークショーを行った。

「迫力が凄くて、ワクワクしながらレースを見ています」と早速、爆音に引き込まれた様子。「0.001秒を争うというところは陸上競技と共通しています。選手のみなさんの緊張も伝わります。私が“緊張しい”なので。走る前はトイレにこもります」。堂々たる走りからは想像できないエピソードにホールは沸いた。

今年は9月に世界陸上に出場。スタート前のパフォーマンスで人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクター猗窩座（あかざ）のポーズをして話題となり、その後テレビ出演、イベント出演が増えた。

「猗窩座をやった人！と言われるようになりましたね。アニメは大好きで、いつもアニメに助けられています。自宅にはフィギュアもあって、ひまさえあれば眺めています」と、意外なプライベートをちらりと明かした。

そして充実した1年をこう回顧した。「見たことのない風景を見た1年でした。いろいろな方から声をかけてもらって、勇気や力をいただきました」

ハードル競技については、こう語った。「走るだけでなく“跳ぶ”がある。技術的な改善点が多く、深く掘れば掘るほど成長できる。そこが面白い」。これには観衆も深くうなずいていた。