¡Ú£×£Â£Ã¡Û¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤¬Êú¤¨¤ë£³Ç¯Á°¤ÎÈá·à¡Öº£¤â¿¼¤¤½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¡Ä¡×
¡¡ÍèÇ¯£³·î¤Î£×£Â£Ã¤Ë¸þ¤±¤Æµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ï£×£Â£Ã¤Ë¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£³Æ¹ñ¤Î¿ØÍÆ¤âÀ°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¥á¥Ã¥Ä¤«¤é¤Ï¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤Î¥Þ¥¯¥ê¡¼¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ê¥ó¥É¥¢¡Ê¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë¡¢¥Û¡¼¥à¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¥Ó¥¨¥ó¥È¥¹¡Ê¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡Ë¤Ê¤É¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£¼çË¤¤Î¥½¥È¤â¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ïº£¤â£×£Â£Ã¤Îà°Ì´á¤¬»Ä¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á°²ó£²£°£²£³Ç¯Âç²ñ¤Î¼é¸î¿À¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÎÉé½ý¤À¡£¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤È¤ÎºÇ½ªÀï¤Ë¥»¡¼¥Ö¤ò¤¢¤²¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤ÇÈô¤ÓÄ·¤Í¤Æ±¦É¨ç§¤òÃÇÎö¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ´µÙ¡£Á´¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤òÍîÃÀ¤µ¤»¤ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤Èá·à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£Î£Ù¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¥ë¡×¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¿¼¤¤½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥Þ¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á£²£°£²£¶Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ç´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤Èµ¿Ç°¤òÊú¤¯¡£¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²þ³×¤òÃÇ¹Ô¤¹¤ëº£¥ª¥Õ¤Ï¥Ë¥â¡¢¥¢¥í¥ó¥½¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¡¢¥Þ¥¯¥Ë¡¼¥ë¤é¤Î¼çÎÏ¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆÂàÃÄ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍèµ¨¤Ø¤Î·üÇ°¤ÏÂç¤¤¤¡£¤½¤³¤Ë£×£Â£Ã¤Ç£³Ç¯Á°¤Î¤è¤¦¤ÊÈá·à¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¡Ä¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¼çÎÏ¤¬ºÆ¤ÓÉé½ý¤¹¤ì¤Ð¿´µ¡°ìÅ¾¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÈáÄË¤Ê¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£