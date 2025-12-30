◇富士山女子駅伝（３０日、静岡・富士山本宮浅間大社前〜富士総合運動公園陸上競技場、７区間＝４３・４キロ）

城西大が初優勝を飾った。１０月の全日本大学女子駅伝も２５年ぶりに制覇しており、悲願の大学駅伝“２冠”を達成した。

２区の本間香（きょう、１年）が区間新記録の激走で首位に押し上げたが最長５区で大東大、東北福祉大に抜かれ、後半は３チームでの優勝争いに。

標高差１６９メートル「魔の坂」もある難しい最終７区を託されたのは、大西由菜（１年）。３・９キロで前を行く大東大を抜き、首位奪還。５・７キロで東北福祉大の村山愛美沙（３年）に抜かれたが、諦めない。７・２キロで再逆転するとグンと引き離し、逃げ切った。右拳を大きく突き上げてフィニッシュした。

同大会の優勝はこれまで立命大、名城大のみ。初めて東日本の大学が制覇した。

１０月の全日本大学女子駅伝、城西大は２０００年以来２５年ぶり３回目の優勝を飾った。ただ今季の最大目標は、富士山女子駅伝との“２冠”。赤羽監督は「“２冠”は今季の最初から子どもたちが言っていることですし、何も変わらず、プレッシャーに感じている様子もない」とチームの好調ぶりを明かしていた。