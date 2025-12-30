テクニカルポイント ドル円 １０日線近傍
157.86 エンベロープ1%上限（10日間）
157.32 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
156.54 一目均衡表・転換線
156.32 現値
156.30 10日移動平均
156.07 一目均衡表・基準線
155.94 21日移動平均
154.97 一目均衡表・雲（上限）
154.74 エンベロープ1%下限（10日間）
154.56 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
151.89 100日移動平均
151.69 一目均衡表・雲（下限）
148.74 200日移動平均
ドル円は１０日移動平均線近傍。中立に近いところで落ち着いた動き
