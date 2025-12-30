テクニカルポイント ドル円　１０日線近傍

157.86　エンベロープ1%上限（10日間）
157.32　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
156.54　一目均衡表・転換線
156.32　現値
156.30　10日移動平均
156.07　一目均衡表・基準線
155.94　21日移動平均
154.97　一目均衡表・雲（上限）
154.74　エンベロープ1%下限（10日間）
154.56　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
151.89　100日移動平均
151.69　一目均衡表・雲（下限）
148.74　200日移動平均

ドル円は１０日移動平均線近傍。中立に近いところで落ち着いた動き