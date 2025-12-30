きょうは、北海道から北陸の日本海側を中心に雪や雨が降るでしょう。強い風や雷を伴うおそれがあります。積雪のある地域は、雪崩にも注意が必要です。沖縄は強い風を伴って雨が降るでしょう。一方で、太平洋側はからっと晴れる予想です。

気温です。日中の最高気温は、全国的にこの時季としては高いでしょう。東京は16度、大阪は15度と、11月並みの過ごしやすさとなりそうです。

週間予報です。この先は冬型の気圧配置が続く見込みです。北日本から東日本の日本海側では、雪や雨の降る日が多いでしょう。西日本の日本海側も、三が日は雪や雨の降る確率が高い見込みです。一方で、太平洋側ではおおむね晴れる予想です。沖縄では2日までは雨の降る日が続く見込みです。気温は、あすの大みそか以降、北日本を中心に厳しい寒さとなる見込みです。太平洋側の地域でも、三が日は真冬の寒さとなるでしょう。

きょうの各地の予想最高気温は、

札幌 ：4℃ 釧路：5℃

青森 ：7℃ 盛岡：7℃

仙台 ：13℃ 新潟：12℃

長野 ：8℃ 金沢：12℃

名古屋：14℃ 東京：16℃

大阪 ：15℃ 岡山：15℃

広島 ：15℃ 松江：13℃

高知 ：17℃ 福岡：15℃

鹿児島：19℃ 那覇：23℃