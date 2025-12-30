TBS NEWS DIG Powered by JNN

きょうは、北海道から北陸の日本海側を中心に雪や雨が降るでしょう。強い風や雷を伴うおそれがあります。積雪のある地域は、雪崩にも注意が必要です。沖縄は強い風を伴って雨が降るでしょう。一方で、太平洋側はからっと晴れる予想です。

気温です。日中の最高気温は、全国的にこの時季としては高いでしょう。東京は16度、大阪は15度と、11月並みの過ごしやすさとなりそうです。

週間予報です。この先は冬型の気圧配置が続く見込みです。北日本から東日本の日本海側では、雪や雨の降る日が多いでしょう。西日本の日本海側も、三が日は雪や雨の降る確率が高い見込みです。一方で、太平洋側ではおおむね晴れる予想です。沖縄では2日までは雨の降る日が続く見込みです。気温は、あすの大みそか以降、北日本を中心に厳しい寒さとなる見込みです。太平洋側の地域でも、三が日は真冬の寒さとなるでしょう。

きょうの各地の予想最高気温は、
札幌　：4℃  　釧路：5℃
青森　：7℃  　盛岡：7℃
仙台　：13℃　新潟：12℃
長野　：8℃  　金沢：12℃
名古屋：14℃　東京：16℃
大阪　：15℃　岡山：15℃
広島　：15℃　松江：13℃
高知　：17℃　福岡：15℃
鹿児島：19℃　那覇：23℃