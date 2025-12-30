フリーアナウンサーの高木由梨奈さんが自身のインスタグラムを更新し、俳優・岸田タツヤさんとの結婚式で着用した2着のドレス姿を披露しました。



【写真を見る】【高木由梨奈】俳優の岸田タツヤさんとの結婚式を報告 テーマは「盛大なクリスマスパーティー」ドレス姿も披露





高木さんは「結婚式、無事に終わりました」と報告。結婚式のテーマは「盛大なクリスマスパーティー」で、参列者にもクリスマスを意識したコーディネートで来てもらい、「会場全体が本当に特別な空間になりました」と喜びを綴っています。







高木さんが着用したウェディングドレスは、ボレロを取り外せる2wayスタイル。「挙式と披露宴で雰囲気をチェンジ」したと投稿しました。







投稿された写真で高木さんは、レースの袖と繊細な花のモチーフが施された美しい純白のドレスに身を包み、幸せな表情を見せています。また、木製の椅子が並ぶ礼拝堂風の会場で、白と深紅の花を組み合わせた花束を持つ姿も印象的です。





お色直しでは、クリスマスにぴったりな「プレゼントボックスをイメージしたドレス」を選択。鮮やかな赤のドレスは、オフショルダーで、大きなリボンとボリュームのあるスカートが特徴的です。







高木さんは「どちらも本当にお気に入りの2着でした」とコメントを添えています。









ヘアスタイルは、挙式、披露宴、お色直しで3パターンを用意。「何十年後に見返しても素敵に見えるように」とリクエストし、メイクリハーサルも念入りに行ったとのことです。









高木さんは「とにかく楽しくて幸せな1日。来てくれたみんなにも楽しんでもらえていたら嬉しいな」と感謝の気持ちを表現しています。

【担当：芸能情報ステーション】