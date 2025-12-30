桃月なしこ、姿が激変！金髪ショートにネット衝撃「金運上がりそう」「もはやバグ」
俳優・モデルの桃月なしこが、自身のXを更新し、金髪ショートの自撮り写真を投稿した。
【写真】姿が激変！金運上がりそう 金髪ショート姿の桃月なしこ
セミロングの期間が長かった桃月だが、Xでは「イメチェンしました なしこ史上初ショートです」と報告。
金髪ショートに激変した姿にネット上では「ショート当然似合うにしても山根さんのスタイリングが神ってる あと、ネイルと服がリンクしてるのオシャレ」「ウルフってやつ？色含め良きです」「待ち受けにしたら金運上がりそう！」「はぁ〜天才…。毎回可愛い更新してんのもはやバグでしょ」などの声が出ている。
