　俳優・モデルの桃月なしこが、自身のXを更新し、金髪ショートの自撮り写真を投稿した。

　セミロングの期間が長かった桃月だが、Xでは「イメチェンしました　なしこ史上初ショートです」と報告。

　金髪ショートに激変した姿にネット上では「ショート当然似合うにしても山根さんのスタイリングが神ってる　あと、ネイルと服がリンクしてるのオシャレ」「ウルフってやつ？色含め良きです」「待ち受けにしたら金運上がりそう！」「はぁ〜天才…。毎回可愛い更新してんのもはやバグでしょ」などの声が出ている。