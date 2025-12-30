今回は、離婚から3年後、妻の成功を知った夫のエピソードを紹介します。

「俺のこと養ってくれないかな…」

「ある日、俺に文句ばかりの妻が急に家を出て行き、離婚届を送ってきたんです。そして離婚することになりましたが、正直もう妻の文句を聞かなくて済むと思うと、気が楽になりました。

で、離婚後も息子や元妻と面会していました。しかし俺が忙しくなり、また元妻にも事情があり、面会しなくなってから2年たった頃、元妻がネットニュースで『月収100万のフリーランスママの成功者』として紹介されているのを見て、驚きました。

俺はこれまで毎月息子の養育費を元妻に払っていましたが、『もう養育費払わなくてよくない？』と思ってしまいました。だって俺より稼いでるんですから。また元妻との復縁、再婚が頭をよぎりました。『俺のこと養ってくれないかな……』と考えたからです」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 元妻の成功を知ったとたん、「養育費を払わなくていい」と考えるなんて、あまりに自分本位なように思いますが……。それに元妻の成功に便乗しようとするなんて、違和感を覚えてしまいますよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。