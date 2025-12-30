TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が30日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）を欠席した。

番組冒頭、杉山真也アナウンサーが「安住アナウンサーですが、きょう夜のレコード大賞出演のため、本日はお休みです」と安住アナの欠席を報告した。

安住アナはこの日放送の「第67回 輝く！日本レコード大賞」（後5・30）で、女優の川口春奈とともに総合司会として4時間半の生放送を務めることが決まっている。

「THE TIME，」を巡っては年末年始も変わらず生放送することで話題。30日、31日は午前5時20分から8時まで。2026年1月1日は午前6時から7時半まで。2日は午前5時20分から8時までの放送となる。31日は「レコード大賞の裏側」、元日は「初日の出 富士山から生中継」、2日は「不適切にもほどがある！出演者を直撃」と内容も紹介されている。

安住アナは29日の同番組で「日本人は大体、お正月に働く人は5人に1人、20％くらいと言われています」とし、「私たちもそうですけどもね。愚痴（ぐち）の1つも言いたくなりますけれども、しっかりやっていきましょう」と自身に言い聞かせるように話していた。