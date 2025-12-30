お笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が29日深夜放送のABCテレビの年末恒例特番「八方・今田のよしもと楽屋ニュース2025」（関西ローカル）に出演。今年もM−1、THE SECONDなどの賞レース王者やファイナリストをはじめ、人気芸人たちがスタジオに集結し、「これぞ芸人の“リアル”！楽屋だけの重大ニュース」をテーマに届けた。

ファイナンシャルプランナー1級の資格を持つサバンナ八木真澄が電卓を片手に「リアルにね、津田の年収を調べました」と前置きし、「劇場は月8回で単価は2・5で月20で年240（万）。テレビ番組はレギュラー6本で単価が月200で年2400（万）、ラジオを1本やっていて単価が月12の年144（万）、YouTubeは48万登録です。月180の年2160（万）、CMが6本で3200（万）」と詳細に試算した。

八木は「年に8144万。月で割ったら678万」と計算した。

津田は8月30日放送された日本テレビ系「24時間テレビ48−愛は地球を救う−」で「言うぞ、言うぞ、俺」「今月は…、800万円！」と月収を絶叫したが、八木は「格好をつけて盛ったと思う」と指摘すると、津田は大笑い。

八木は「多めに言うてます」とツッコミを入れると、津田は「八木さん、八木さん」と連呼し、「少なく言うてますわ」と月収は800万は“過少申告”したと激白した。