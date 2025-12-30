¹ÈÇò¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙSP¥¹¥Æ¡¼¥¸¾ÜºÙÈ¯É½¡¡º£ÅÄÈþºù¡¦ËÌÂ¼¾¢³¤¡¦Âç¿¹¸µµ®¤é¤¬¤æ¤«¤ê¤Î²Î¤òÈäÏª
Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(12·î31Æü19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Î¾ÜºÙ¤¬30Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¾ÜºÙÈ¯É½¡¡(C)NHK
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤æ¤«¤ê¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¤¬¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸·ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëº£ÅÄÈþºù¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Îºî¼Ô¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬ºî»ì¤·¤¿¶Ê¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤æ¤«¤ê¤Î²Î¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡û¡ÖÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×²Î¾§¶Ê¡õ½Ð±é¼Ô
¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×º£ÅÄÈþºù ²Ï¹çÍ¥¼Â ¸¶ºÚÇµ²Ú
¡Ö¿Þ°Æ²Ê¤Î²Î¡×ËÌÂ¼¾¢³¤ ¹â¶¶Ê¸ºÈ »³»û¹¨°ì ³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó
¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×Âç¿¹¸µµ®
¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×º£ÅÄÈþºù ËÌÂ¼¾¢³¤ ²Ï¹çÍ¥¼Â ¸¶ºÚÇµ²Ú ¹â¶¶Ê¸ºÈ Âç¿¹¸µµ® ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº ÃæÈøÎ´À» »³»û¹¨°ì ¸ÍÅÄ·Ã»Ò
¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×º£ÅÄÈþºù ËÌÂ¼¾¢³¤ ²Ï¹çÍ¥¼Â ¸¶ºÚÇµ²Ú ¹â¶¶Ê¸ºÈ Âç¿¹¸µµ® ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº ÃæÈøÎ´À» »³»û¹¨°ì ¸ÍÅÄ·Ã»Ò ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó ¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó ¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó ¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó ¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¥Þ¥ó
