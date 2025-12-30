さまぁ～ず・三村マサカズ＆EXIT・兼近大樹　年の差コンビが初タッグ！　この番組が兼近の“人生の転機”になる⁉　１月３日(土)ひる１２時放送 「これがわたしのおしご１０」

テレ東では1月３日（土）昼1２時から「これがわたしのおしご10」を放送します。

同じ仕事に就いている10人、同じ場所で働く１０人のお仕事を覗いてみたら・・・知らなかった新たな世界が見えてくる！この番組は10人のおしごとについて行き「なぜこの仕事をしているの？」を聞いて回るお仕事バラエティです。

今回の舞台は、豊洲市場。マグロを競り落とす仲買人や江戸時代から続く老舗寿司店など“ザ・市場”な仕事人から、1日７トンお刺身に欠かせない「ツマ」を生産するツマ専門店を営む人、魚を入れる容器や包材を2000種類以上扱う専門店で働く若きエース、7階建ての巨大冷蔵庫を牛耳る仕事人など、知られざるおしごとをする人が続々登場！ 10人のおしごとを通して、知っているようで知らなかった豊洲市場が見えてくる！

さらに、街角占い師10人に2026年のMC2人を占ってもらったら・・・衝撃の占い結果が！経歴もバラバラな10人の占い師たちが占い師になったワケとは？

そんな10人のおしごとを見届けるのは、今回が初タッグの三村マサカズ（さまぁ～ず）と兼近大樹（EXIT）！2人が驚愕した豊洲市場で働く人たちが「その仕事をする理由」とは⁉



≪出演者コメント≫

■三村マサカズ（さまぁ～ず）

かねちと２ショットで喋ることがなかなかなかったので、まず楽しかった！結構な年の差だと思うけど楽しく収録させてもらいました！今回はテーマが豊洲市場でしたが、見たいなっていう競りとかお寿司も見せてくれるし、知らない裏側も見せてくれるから、最初は 10 人もいらないんじゃないの？って思ったけど、 10 人やる意味がわかりました。10人がちょうどいいかと思ったので、次も 10人見たい！次はテレビ局のおしごと 10 人でやってみてほしいです！１時間が細分化されて 10 人のVTR でできているのですが、長すぎず短すぎず非常に見やすくできてます。お正月三が日のお昼に楽な気持ちで見てもらえたら嬉しいなと思います。



■兼近大樹（EXIT）

夢のある番組でした。三村さんと2人でちゃんとおしゃべりするの初めてでしたけど、空気感最高でした！ああ～三村さんだあって！一番近々でお会いしたのが、とある有名作家さんのお家でのパーティーで、その時はベロベロに酔っ払った三村さんがいて、ぐっと腕掴まれて「おおー！かねち！見てるぞ！」って言ってケツ叩かれたのが最後だったのでその時の三村さんとは全然違った、落ち着いて優しい三村さんが見られました（笑） 番組は10人やるのでVTRがちょっと短くなるけど、ショートムービーを10本見る感覚ですごく良かったです。あと普段見られないお仕事をする人が、普段どうやって仕事していてなぜその仕事を始めたのか分かりやすく描かれていて、教育バラエティというか、すごく良かったです。占いでこの仕事が人生の転機になるってありましたけど、ちょうど転機欲しかったから良かったですよ！実は僕あまり占い信じないタイプだけど、今のコンビになる前に占い行って、その時に「確実にMC番組をやるようになる」って言われてその時は全く信じてなかったけど、あれそういうことだったのかって今やっと信じられました。みなさんそれぞれに「おしごと」があると思いますが、この番組を見るのがみなさんの「おしごと」です！見てください！

≪番組概要≫

【タイトル】「これがわたしのおしご10」

【放送日時】2026年1月３日（土）昼12:00～13:00

【放送局】テレビ東京

【配信】広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」（テレ東HP、TVer、Lemino）にて見逃し配信！

▶テレ東HP：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer：https://tver.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT:https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】三村マサカズ（さまぁ～ず）、兼近大樹（EXIT）

【ナレーション】服部潤