BMSGの育成生が出演する＜BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026＞、応募多数につき追加公演決定
2026年3月19日に開催する＜BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026 〜 Graduation Party for REN, YUTA, RAIKI, TAICHI, and ISANA 〜＞が、ファンクラブ先行受付でのチケット完売を受け、前日の3月18日に同会場にて追加公演を開催することを発表した。
本ショーケースには、STARGLOWを生んだ話題のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』参加者や、今後BMSGからデビューを控えるメンバーを含むBMSG TRAINEE総勢18名が出演する。また、今回は2026年春に高校を卒業するREN、YUTA、RAIKI、TAICHI、ISANAのお祝いも兼ねたイベントになるという。
追加公演のチケット先行受付は、2026年1月23日18時からBMSGのオンラインサロンB-Town〈Architect〉会員向けにスタートする。
■＜BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026 〜 Graduation Party for REN, YUTA, RAIKI, TAICHI, and ISANA 〜＞
日程： 2026年3月18日（水）OPEN 17:00 / START 18:00 ※追加公演
2026年3月19日（木）OPEN 17:00 / START 18:00 ※SOLD OUT
会場：東京・豊洲PIT
出演（18名）：YUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTA、REN、KAIRI、KEITO、COTA、RYOMA、AOI、HAL、YU、KEISHIN、RYOTO、ISANA、LEON、KAITO
お問い合わせ先：クリエイティブマン 03-3499-6669 (月・水・金 12:00-16:00)
※開場/開演時間は変更となる場合がございます。
▼チケット先行受付（抽選）
【B-Town〈Architect〉会員先行】
受付期間：2026年1月23日（金）18:00 〜 1月29日（木）23:59
当落発表/入金期間：2026年2月4日（水）12:00 〜 2月8日（日）23:00
【B-Town〈Resident〉会員先行】
受付期間：2月4日（水）15:00 〜 2月9日（月）23:59
当落発表/入金期間：2月13日（金）12:00 〜 2月17日（火）23:00
