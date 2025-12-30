異次元の超絶ボディ・グラビア美女22歳、タイトなミニ丈ワンピ姿が「スタイル抜群」 1st写真集を先日発売
グラビアアイドル、タレントの山田あいが、30日までにTikTokを更新。美スタイル際立つ近影を公開すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】異次元の超絶ボディ・グラビア美女22歳が「スタイル抜群」 水着姿も（13枚）
2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。23日には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売した。
SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿しており、今回はダンスを披露。「良さは上だけじゃないよ？？」とつづり、オフショルダーかつミニ丈のタイトなワンピース姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などのコメントや、ハートの絵文字が集まっている。
引用：「山田あい」TikTok（@_.yamada.aii._）
