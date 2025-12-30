佐田真由美48歳、赤ニット×ショーパン姿が「スタイル抜群」「可愛すぎる」と絶賛の声 2児の母
モデル・佐田真由美が、30日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が相次いだ。
【写真】佐田真由美48歳が「スタイル抜群」「美しすぎる」「理想的」 水着ショットも魅力的（6枚）
2008年10月に結婚、2009年4月には第1子となる長女を、2010年11月に第2子となる次女を出産している佐田。8月には48歳を迎えており、SNSではトレーニングに励む姿や、美しさあふれる近影を度々披露し話題に。
そんな彼女が「皆様にとってどんなクリスマスでしたか？」と投稿したのは自身のソロショット。ショーパンツに赤いニット、頭にはトナカイの被り物を付けた姿を収めた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」「最高の母ちゃんだぁ」などの声が集まっている。
引用：「佐田真由美」インスタグラム（＠sadamayumi）
