シド明希のソロAKiが東京・SHIBUYA STREAM HALLにて、12月20日にキズとの対バンライヴ＜AKi × キズ「NO BORDER. 2025」＞、12月21日に毎年恒例のクリスマスイベント＜AKi FAN EVENT 2025 LIMITED SPACE #09 - X’mas Special -＞を開催した。この2日間のオフィシャルレポートをお届けしたい。

2025年は6月にミニアルバム『Vermillion』をリリース、同作を掲げて全国5ヵ所を回ったライヴハウスツアーを開催。9月にCOTTON CLUBでのアコースティックライヴ＜Acoustic Hideaway＞を開催するなど新たな挑戦にも挑み、精力的な活動を見せたAKi。勢いある後輩バンドを迎えての対バンライヴ、そして今年一年の感謝と愛をファンに届ける特別な夜であるファンイベント＆アコースティックライヴは、2025年を締めくくる集大成的なイベントとなった。

◆ ◆ ◆

キズ

12月20日開催の＜AKi × キズ「NO BORDER. 2025」＞は、今年1月に日本武道館ワンマン、3月に日比谷野外音楽堂2DAYSを成功させた、高い人気と実力を持つ後輩バンド・キズとのツーマンライヴ。両組のファンがフロアを埋める中、先攻で登場したのはキズ。強い求心力を持つ楽曲「ストロベリー・ブルー」で轟音を響かせて始まったステージでフロアを沸かせると、「傷痕」「リトルガールは病んでいる。」と間髪入れずにライヴ定番曲を叩きつけて、序盤から攻めのステージで観客の心をガッツリ掴む。

熱狂のフロアを来夢(Vo)が「そんなもんか!?」と煽り、ヘヴィでテクニカルな演奏と圧倒的歌唱力で魅了。MCも無しに歌と演奏、パフォーマンスだけで勝負するストイックなライヴに、強い自信と誇りを感じさせたキズのステージ。ライヴ中盤は疾走感ある「R/E/D/」で最新型のキズを見せると、来夢がアコギを背負って歌った「銃声」「平成」と続き、魂込めた歌声と痛切なメッセージを放つ。

キズ

全8曲を駆け抜けてライヴが後半戦に差しかかった頃、MCへ。

「2025年、キズは本日がライヴ納めです。武道館から始まって、すげぇいい1年でした」と今年を振り返った来夢は、「僕の夢はただなんとなくバンドを長く続けることではなく、自分のロックをとことんやって。音楽を悔いを残さず終わって行こうというのが僕の夢なんですけど。2025年は全然満たされませんでした、残念ながら」と話し、「いまアルバムを作ってるんですけど、1曲出来るごとにちょっとずつ満たされてるんです。2026年どんな年になるか分からないですが、自分のロックを確立する年にしていきたいので、お付き合いください」と来年への抱負を語る。

さらに「呼んでくれたAKiさん、ありがとうございます！ あまり公言してませんが、シド大好きです」とラブコールを送った来夢は、「いつか対バンしたいです。対バン出来るくらい大きくなろうと思います」と意気込みを語り、気持ちいっぱいの美声を響かせたバラードソング「鳩」から、「鬼」「地獄」でクライマックスを生み、ライヴを締めくくる。全編クライマックスと言える全身全霊で臨んだステージからは、先輩への愛と敬意も強く感じた。

AKi

後攻はAKi。SEと歓声に迎えられて登場すると「渋谷、飛ばして行くぜ！」と煽り、ダンサブルに始まったOPナンバー「OVERRUN」でライヴの幕を開ける。この日のバンドメンバーは、たっぱ(G)、YOUSAY(G)、志雄(Dr / MAQIA)。互いの音を確認し合うように丁寧に、そして力強く鳴らす演奏に観客が身体を揺らすと「お前らの声、聞かせてくれ！」とAKiが告げ、掛け声を合わせるフロアに早くも一体感が生まれる。

「今夜、キズは今年最後のライヴを僕たちに託してくれました。最高のライヴでした。しかと受け止めて枠を超えて、最高に楽しもうぜ」とAKiがキズへのリスペクトを送り、それに応える観客のかけ声と共に始まったのは、最新EP収録の「Idiots」。アグレッシヴな歌と演奏、クラップやヘドバンを合わせる観客を見る限り、すでにライヴ定番曲といった感じのあるこの曲。さらに「Be Free」「FAIRY DUST」と続き、序盤戦を駆け抜ける。

AKi

「この対バンは普段から僕が気になってたり、「ヤベェな、こいつ」だったり、いろんなバリエーションで呼んでるんですけど。(今回は)間違いなく「ヤベェな、こいつら！」で呼びました」とキズを招いた理由を改めて語ったMCでは、「僕のことを初めて見る人も多いと思うけど。音に身を任せて勝手にノッて、勝手にやってもらっていいかい？」とキズのファンに告げ、アップテンポな「Brave New World」を投下してフロアを沸かす。

さらに「もう一丁行けるかい？ 頭壊せるか？」と続いた「Silly」で、フロアの熱を上昇させると、最新EP収録の「Rasen -螺旋-」で妖しく淫らな楽曲世界へ誘う。初めて観るであろう観客も手拍子を合わせ、歌と演奏に酔いしれる様子に音楽の力を感じていると「みんなのおかげでめちゃくちゃいいライヴになってると思います、最高です！」と笑顔を見せたAKi。「ロックって通じ合えるものがあるのを、僕たちはステージで証明してるんで。ここにいるみんなもそうです、どこの誰かも関係ない。同じ音楽で最高に熱くなりましょう！」と告げ、「SCREAM」「ジウ」と続くAKiの音楽世界の奥底へと誘って、より深く強く観客と通じ合う。

AKi

「やれんのか渋谷？」と煽り、エッジィなギターイントロで始まった「libido」で会場中がジャンプを合わせて、フロアに再び熱気が上がるとライヴは終盤戦。コール＆レスポンスに会場中がかけ声を合わせた「Salvation」から、「声出せるか？ 拳上げられるか？ ロックはそれで十分だ」とエネルギッシュに始まった「The Inside War」で渾身の歌と演奏を放つと、観客も熱い拳ととびきりの歌声を上げて、最高潮の盛り上がりを見せる。その光景にAKiが「渋谷、最高でした！」と笑顔を送り、本編を終えた。

本編終演後、鳴り止まないアンコールに再び登場したAKi。「まさか、なにもやらずに帰ると思ってないでしょ？」とキズのメンバーを呼び込むと、熱戦の後とは思えないなごやかなムードでトークを展開。「なんかいいね、このバンド」と楽しそうに話すAKiが「いつかさ、シドともやろうよ」と告げると、「聞いた!? 聞いたよね!?」と大興奮する来夢。口約束ながら、“シドとキズの対バン”という新たな楽しみにメンバーも観客も心躍らせる中、reiki(G)の弾くギターイントロで始まったセッション曲は、Nirvanaの「Smells Like Teen Spirit」。AKiと来夢のツインボーカルで、それぞれが10代のバンドキッズに戻ったように衝動を鳴らす熱いステージで絆を深め、＜AKi × キズ「NO BORDER. 2025」＞は幕を閉じた。

AKi

◆ ◆ ◆

翌12日21日(日)は同会場にて、＜AKi FAN EVENT 2025 LIMITED SPACE #09 - X’mas Special -＞が開催。ファンに1年間の感謝の気持ちを直接届けたいというAKiの想いから、毎年クリスマスの時期に開催されているこのイベント。司会のジョー横溝の呼び込みで、満員の観客の拍手に迎えられてステージに登場したAKiはいきいきとした表情で、「二日目の方が体調良い説あるんで、体調バッチリです。楽しんで行きましょう！」と挨拶。まずはクリスマスツリーをバックにAKiと写真が撮れる、2ショット撮影会でイベントがスタート。

続いては、2025年振り返りトークのコーナー。4月に行われたYOUSAYのバースデーイベントやベースクリニック、バースデーライヴの思い出話から、6月に発売されたミニアルバム『Vermillion』やリリースツアー、大好評だった9月のCOTTON CLUBでのアコースティックライヴの振り返り。さらに10月よりスタートしたシドの＜SID TOUR 2025 〜Dark side〜＞の裏話や、「23年やってきたシドがいま一番仲が良い」という話など、ここでしか聞けない裏話や貴重な話盛りだくさんでファンを大いに楽しませた。

続いて、AKiの審美眼や品格を試す“ぷち格付けチェック！”や、ファンが考えたAKiにまつわるクイズを答える“激ムズ！AKiクイズ”。さらにAKi画伯が描いたイラストを当てる“AKi画伯クイズ”に、AKiの私物やライヴで着用した衣装といった豪華景品が当たる“クリスマスプレゼント抽選会”と、観客参加型のゲームコーナーで大いに盛り上がり、この日のメインプログラムとなるアコースティックライヴへ。

AKi

ピアノの旋律をSEに、メンバーと共にステージに登場したAKi。アコースティック編成の美しく繊細なサウンドと、ウエットで温かみある歌声で届けた1曲目は「Wait for You」。AKi(Vo＆B)以外のこの日のバンドメンバーは、たっぱ(G)、YOUSAY(G)、志雄(Dr / MAQIA)と前日と同様ながら、対バン形式のアグレッシヴなライヴとは全く異なる雰囲気や表情を見せるステージが新鮮で楽しい。

1曲目を歌い終え、「どうもありがとう。イベントも最後のアコースティックのコーナーになりました。長丁場でしたが、楽しんでいただけたでしょうか？」とAKiが問いかけると、温かい拍手で応える観客。「この日を素敵な一日にしたいと思ってやってきて、みんながすごく楽しそうにしてくれてるのが伝わってきてとっても嬉しいです」とAKiが思いを伝えて笑顔を見せると、「ライヴでも定番、そしてアコースティックだと一番ガラッと変わった曲に聴こえるんじゃないか？と思う曲です」と「STORY」を披露。

疾走感あって攻撃的な原曲と異なり、包み込むような優しさのある「STORY」を歌い上げると、その優しい歌声と演奏にどっぷり浸る観客。続いて、「アコースティックって、シンプルにしていくことにも味があるのかなと思って。一曲の中にいろんな表情があって、そこにはいろんな感情が乗っていて。アレンジが変わることやその時の気分によって、時には楽しく聴こえたり、切なく聴こえたりするのが良いところだなと思って、最高のメンバーとやっております」とAKiが改めてアコースティックの良さを語り、始まった曲は「Diminish」。グッと胸に迫るエモーショナルな歌声が、様々な感情を想起させる。

AKi

「せっかくだから」と、メンバーにクリスマスの思い出を尋ねたり、なごやかな雰囲気で進行したMCから、「SCREAM」「Collapsing」と激情的なナンバーが続いて。「アコースティックライヴの世界が深くなってきた気がします」とAKiが感想を告げると、YOUSAYの印象的なギターイントロで始まった曲は最新作『Vermillion』収録の「Ordinary Days」。原曲の雰囲気は残しながら、シンプルかつ丁寧な歌と演奏で聴かせるアコースティックver.に楽曲の良さが際立つ。

ライヴ終盤、「次は僕が10年前に書いた曲になりますかね」とソロデビュー時の思いを語り、「自分が音楽を志した時に支えてくれた両親や友達、そしてみんなに感謝を込めてこの曲を届けたいと思います」と思いを込めて歌った「tonight.」を披露すると、「本当に楽しかったです。僕にとっても思い出に残る日になりました、みんなにとっても今日という日がかけがえのない一日になってくれると嬉しいです」と観客への感謝を告げて、「僕の生き写しのような曲、みんなも大好きな曲です」と始まったラストナンバーは「The Inside War」。狙いか偶然か、前夜の本編ラストと同じ選曲ながら全く違った印象を与え、AKiの感情的な歌声が胸に染み入ってくるこの曲でライヴは終演。「本当にどうもありがとう、愛してます！」と愛を届けてイベントを締めくくった。

年内のAKiは12月31日、神奈川・Thunder Snake ATSUGIAKIにて＜AKi LIVE 2025 New Year’s Eve Special＞を開催。2026年は2月11日に神奈川・SUPERNOVA KAWASAKIにて＜AKi BIRTHDAY REQUEST LIVE 2026 「10th Anniversary Celebration」＞と名付けたバースデーリクエストライヴを開催することが決定している。

取材・文◎フジジュン

■＜AKi × キズ 「NO BORDER. 2025」＞12月20日(土)＠東京・SHIBUYA STREAM HALL セットリスト

【キズ】

01.ストロベリー・ブルー

02.傷痕

03.リトルガールは病んでいる。

04.豚

05.おしまい

06.R/E/D/

07.銃声

08.平成

09.鳩

10.鬼

11.地獄

【AKi】

01.OVERRUN

02.Idiots

03.Be Free

04.FAIRY DUST

05.Brave New World

06.Silly

07.Rasen -螺旋-

08.SCREAM

09.ジウ

10.libido

11.Salvation

12.The Inside War



■＜AKi FAN EVENT 2025 LIMITED SPACE #09 - X’mas Special -＞2月21日(日)＠東京・SHIBUYA STREAM HALL セットリスト

01.Wait for You

02.STORY

03.Diminish

04.SCREAM

05.Collapsing

06.Ordinary Days

07.tonight.

08.The Inside War

■＜AKi LIVE 2025 New Year’s Eve Special＞

12月31日(水) 神奈川・Thunder Snake ATSUGI

・1st SHOW：open14:00 / start14:30 / end16:00

・2nd SHOW：open17:00 / start17:30 / end19:00

▼バンドメンバー

Guitar：たっぱ

Guitar：YOUSAY

Drums：志雄（MAQIA）

▼チケット

スタンディング：￥15,000 (税込・ドリンク代別)

※4歳以上有料

▼入場特典

・New Year’s Eve Special Gift

・指定曲1曲のみスマートフォンによる撮影可能(動画または静止画・SNS投稿可)

・2026年1月1日(木)に届くAKiからの新年デジタルメッセージ

・終演後握手会

■＜AKi BIRTHDAY REQUEST LIVE 2026 「10th Anniversary Celebration」＞

2026年2月11日(水/祝) 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI

open16:00 / start17:00

▼チケット

VIPスタンディング 18,000円(税込・ドリンク代込)

スタンディング 7,000円(税込・ドリンク代別)

※VIPチケットはオフィシャルオンラインサロン「Resonants」会員、ID-S BASIC会員、ID-S LIGHT会員、SID MOBILE会員のみの受付となります。

詳細：https://www.dangercrue.com/AKi/live.php

■キズ 単独公演 全国TOUR『鳳凰焔巡』

1月10日(土) 神奈川・川崎 CLUB CITTA’

1月17日(土) 新潟 NEXS

1月25日(日) 愛知・名古屋 DIAMOND HALL

2月01日(日) 宮城・仙台 darwin

2月15日(日) 千葉・柏 PALOOZA

2月21日(土) 福岡 BEAT STATION

2月23日(月/祝) 宮崎 FLOOR

3月21日(土) 大阪 GORILLA HALL

4月19日(日) 神奈川・KT Zepp Yokohama

詳細：https://ki-zu.com/schedule/#202501-04

