今季限りで１５年の現役生活にピリオドを打ち、来季からはロッテの２軍投手コーチとして後進の指導にあたる美馬学氏（３９）は「これまで支えてくださったファンの皆さま、指導者の方々、チームメート、そして家族に心から感謝しています。恩返しの気持ちを胸に、これからは選手たちの成長をサポートし、チームに貢献できるよう全力を尽くしたいと思います」と新米コーチ業に決意を新たにした。

１６９センチ、７５キロと小柄ながらも楽天、ロッテで先発ローテの一角を任されて、強打者に真っ向勝負を挑んだ。「身長など、いろいろな劣等感の中で野球をやってきた。とにかく負けたくない、大きい人に勝ちたい、という反骨心は常に持ってやってきた」と振り返る。プロ入り後に６度も受けた右肘手術は通算８０勝を挙げた名誉の勲章でもある。

引退試合となった９月３０日の楽天戦（ＺＯＺＯ）では、浅村との１打席勝負で空振り三振を奪うも、３球目で右肘屈筋共同腱を断裂していたことが翌日判明した。最後まで故障に泣いたが「けがをしてたくさん立ち上がってきたので、けがをしても諦めずに戦ってほしいと今の若い選手に伝えたい。諦めなかったからここまでできたので」と前を向く。体格に恵まれなくても、故障があっても、成功への道はきっとある。若手に寄り添って、その道を一緒に歩く覚悟だ。（阿見 俊輔）

◆美馬 学（みま・まなぶ）１９８６年９月１９日、茨城県生まれ。３７歳。藤代から中大、東京ガスを経て１０年ドラフト２位で楽天入り。１３年の巨人との日本シリーズでは２勝を挙げて日本一に貢献し、ＭＶＰを獲得。１９年オフ、ＦＡでロッテに移籍した。通算成績は２６７登板で８０勝８８敗、防御率３・９４。１６９センチ、７５キロ。右投左打。