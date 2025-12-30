Ｊ３福島は３０日、元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が横浜ＦＣより期限付き移籍で加入することが決定したことを発表した。移籍期間は２６年６月３０日までで、Ｊリーグ復帰は２１年横浜ＦＣ時代の２１年以来５年ぶりで初のＪ３クラブへの所属となる。

１月９日に加入会見を実施し、１０日以降にチームに合流予定。来年２月で５９歳を迎えるカズはプロ４１年目のシーズンに向けて、クラブを通して「このたび、福島ユナイテッドＦＣへの移籍が決まり、新たなチャレンジを迎えることとなりました。

まず、福島ユナイテッドＦＣに所属する選⼿、スタッフ、ファン、サポーター、パートナー企業、地域のみなさまに対し、チームに貢献できるよう全⼒でプレーすることをお約束いたします。サッカーに対する情熱は、年齢を重ねても変わることはありません。

福島でプレーする機会をいただけたことに深く感謝すると共に、福島ユナイテッドＦＣの⼀員として熱く戦います。みんなで新たな歴史を⼀緒に築いていきましょう！」とコメントした。

カズは今季はＪＦＬ鈴鹿でプレーしていた。