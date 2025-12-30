¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛBALLISTIK BOYZ¡ßPSYCHIC FEVER¡¢½é¤ÎÆüËÜ¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¡ÈÇ¯ËöÂç´¶¼Õº×¡É
12·î28Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤¤Ë¤ÆBALLISTIK BOYZ¤ÈPSYCHIC FEVER¤¬¡ãBALLISTIK BOYZ¡ßPSYCHIC FEVER SPECIAL STAGE 2025 ¡ÈTHE FESTIVAL¡É ¡ÁÇ¯ËöÂç´¶¼Õº×¡Á¡ä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç³¤³°¤Ç¤Ï¤È¤â¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿2ÁÈ¤¬ÆüËÜ¤Ç¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤âº£²ó¤¬½é¡£¤½¤ó¤Ê°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢²ñ¾ìÃæ±û¤Ë¿¤Ó¤ë²ÖÆ»¤ËÁ´°÷ÅÐ¾ì¡£¡Ö24WORLD¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¿¤Á¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò°ìµ¤¤Ë¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤ä¥À¥ó¥¹¡¢³Ý¤±À¼¤ÇÀú¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢PSYCHIC FEVER¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ø°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë½àÈ÷¡¢¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤È¥·¥ã¥¦¥È¤·¤Æ¡ÖTALK TO ME NICE feat. TAMP¡×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÖRICH&BAD¡×¤Ø¡£JIMMY¤Ë¤è¤ë¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ËÀ¼¤ò½Ð¤µ¤»¡¢°ìµ¤¤Ë¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤³¤Ç²þ¤á¤Æ°§»¢¡£¾®ÇÈÄÅ»Ö¤¬¡Ö¤³¤³¤«¤éÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢È¾ÅÄÎ¶¿Ã¤Ë¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤òÂ÷¤¹¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢2³¬¡¢3³¬¡¢4³¬¤È½ç¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢½àÈ÷¤ÏËüÃ¼¡£¤¹¤ë¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÀÄ¤¤¾ÈÌÀ¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¿·¶Ê¡ÖSWISH DAT¡×¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ëÆ±¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±ÇÁü¤ä¾ÈÌÀ¡¢ÆÃ¸ú¤ÇÏÂ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖTokyo Spiral¡ÁHighlight¡×¤Ç¤ÏÅÏîµÎ÷¤Î¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¡ÖWhat¡Çs Happenin¡Ç¡×¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÈÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤ÆÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£²ñ¾ìÃæ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤¬ÍÉ¤ì¤ë·Ê¿§¤â°µ´¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤ÏBALLISTIK BOYZ¤Î¥Ñ¡¼¥È¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î2³¬ÉôÊ¬¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿7¿Í¤Ï¡ÔBBZ BALLISTIK BOYZ¡Õ¤È²Î¤¤»Ï¤á¤ë¡£¡ÖMost Wanted¡×¤À¡£¡Ö¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢¤â¤Ã¤È¥Ö¥Á¾å¤¬¤ì¤ë¤À¤í¡©¡×¤È¤¤¤¦Àú¤ê¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¿¤Á¤â¡Ôayayaya¡Õ¤ÈÂç¤¤Ê²ÎÀ¼¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖºÇ¹â¤Ë¥Ö¥Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢Come on¡ª¡×¤È¤¤¤¦±üÅÄÎÏÌé¤Î¥·¥ã¥¦¥È¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡ÖStardust Forever¡×¤Ø¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Îº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ëº£Ç¯°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¡ÖWe never die¡×¡¢¡ÖCRASH¡×¡¢¡ÖAll of You¡×¤ÈÏ¢Â³¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç²þ¤á¤Æ°§»¢¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÆü郄ÎµÂÀ¡£¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅß¿¿¤ÃÂþÃæ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢BALLISTIK BOYZ½é¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡ÖWinter Glow¡×¤Ø¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¿7¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¶Ê¤Ï¥®¥å¥Ã¤È¸Ç¤Þ¤Ã¤ÆºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¾§¡£²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤³¤«¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¶õµ¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢BALLISTIK BOYZ¤ÈPSYCHIC FEVER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¿¼ËÙÌ¤Íè¡¢º½ÅÄ¾¹¨¡¢WEESA¡£PSYCHIC FEVER¤Î¡ÖSnow Candy¡×¤ò»°¼Ô»°ÍÍ¤Î²ÎÀ¼¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¤ÏÆü郄¡¢ÅÏîµ¡¢È¾ÅÄ¤Ë¤è¤ëDOBERMAN INFINITY¤Î¡Ö¤¢¤ÎÆü¤Î¥¥ß¤Èº£¤ÎËÍ¤Ë¡×¡£ÅÏîµ¤ÈÈ¾ÅÄ¤Î¥é¥Ã¥×¤ÈÆü郄¤Î²Î¤¬Èþ¤·¤¯ÍÏ¤±¹ç¤¦¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËµðÂç¤ÊÈ¢¤¬¸½¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾å¤Ë²ÃÇ¼²Å¾¤È¾®ÇÈÄÅ¤¬ÅÐ¾ì¡£EXILE¤Î¡ÖLovers Again¡×¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤¤¤À¤·¡¢¼î¶Ì¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¤ò²ñ¾ì¤Ë¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ï·õ¡¢ÃæÀ¾Ìº²í¡¢JIMMY¡¢È¾ÅÄ¡¢³¤¾ÂÎ®À±¡¢±üÅÄ¡¢¾¾°æÍø¼ù¤Î¥é¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¡ÖPsyfe Cypher¡×¡£2ÁÈ¤Î¥é¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤¬¥Ð¥È¥ë¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤Þ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¡£¥®¥é¥®¥é¤Î¶â¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÂç¤¤ÊÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¤Ä¤±¤¿·õ¤È±üÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢2¿Í¤ÎMC¤Î¤â¤È´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤ªÂê¤ÎÊª¤ò²ñ¾ì¤«¤éÃµ¤·½Ð¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ö¥°¥ë¡¼¥×ÂÐ¹³¡ª²ñ¾ì¼Ú¤êÊª¶¥Áè¡×¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¾®ÇÈÄÅ¤ÏÀ©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁ´°÷¥¯¥ê¥¢¡£BALLISTIK BOYZ¤¬¾¡Íø¤·¡¢Éé¤±¤¿PSYCHIC FEVER¤ÏÈ³¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡Ö2025Ç¯¡¢Ëº¤ì¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¾¡¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎBALLISTIK BOYZ¤âÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á´°÷¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤¼¤«°ìÈ¯¥®¥ã¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡£ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡ÖOPEN MIC¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØOPEN MIC by JIM BEAM¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÖAnimal¡×¡¢¡ÖParadise¡×¡¢¡Ö¥é¥¹¥È¥À¥ó¥¹¤ËBYE BYE¡×¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡ÖJust Like Dat feat. JP THE WAVY¡×¡£Ç®¤¤¥é¥Ã¥×¥ê¥ì¡¼¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤â¡ÔJust Like Dat¡ª¡Õ¤È³Ý¤±À¼¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¼¡¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢DJ RYOGA¡£¥Ó¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¼½Ð¤·¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢DJ RYOGA¤Î¥×¥ì¥¤¤Ç¡ÖIGNITION¡×¤Ø¡£Á´°÷¤Ç¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖMeant to be¡×¡¢¡ÖBAKU BAKU¡×¡¢¡ÖSUMMER HYPE¡×¡¢¡ÖBitter Sweet¡×¡¢¡Ö360¡ë¡×¡¢¡ÖUp and Down¡×¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏµÒÀÊ¤Ë¹ß¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡ÖPASION¡×¡£¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¡ÈÌµ¸ÂPASION¡É¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤ªº×¤êÁû¤®¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬ºÇ¹âÄ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ø¡£¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¶Ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ë²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Æü郄¤Î¹ç¿Þ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖChoo Choo TRAIN¡×¡£14¿Í¤Ç¤Î¥í¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÈô¤ó¤À¤ê¡¢Ä·¤Í¤¿¤ê¡¢²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡£ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÇËÜÊÔ¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
ÂçÃÄ±ß¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸«¤É¤³¤í¤ÏÂ³¤¯¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÏÌó14Ê¬´Ö¤Î¥À¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æü郄 VS ·õ¡¢¿¼ËÙ VS JIMMY¡¢²ÃÇ¼ VS WEESA¡¢º½ÅÄ VS ÅÏîµ¡¢³¤¾Â VS ÃæÀ¾¡¢±üÅÄ VS È¾ÅÄ¡¢¾¾°æ VS ¾®ÇÈÄÅ¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥Ð¥È¥ë¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿§¤¬¸«¤¨¤ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÀ¼±ç¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡Ö24karats -type Jr.EX-¡×¡¢¡Ö24karats STAY GOLD¡×¡¢¡Ö24karats TRIBE OF GOLD¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
BALLISTIK BOYZ¤ÈPSYCHIC FEVER¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¤â°ì¤Ä¤Î·Ê¿§¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿Æ±¸ø±é¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÉTHE FESTIVAL¡É¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢Ç®¤È´¿À¼¤¬¸òº¹¤¹¤ë°ìÌë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¡ãPSYCHIC FEVER JAPAN TOUR 2026 ¡ÈTHE ROOTS¡É¡ä
Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
2026Ç¯4·î9Æü(ÌÚ)¡¡³«¾ì17:30/³«±é18:30
Åìµþ¡¦Zepp Haneda (TOKYO)
2026Ç¯4·î15Æü(¿å)¡¡³«¾ì17:30/³«±é18:30
°¦ÃÎ ¡¦Zepp Nagoya
2026Ç¯4·î22Æü(¿å)¡¡³«¾ì17:30/³«±é18:30
Ê¡²¬ ¡¦Zepp Fukuoka
2026Ç¯4·î24Æü(¶â)¡¡³«¾ì17:30/³«±é18:30
µÜ¾ë ¡¦SENDAI GIGS
2026Ç¯4·î29Æü(¿å¡¦½Ë)¡¡³«¾ì15:00/³«±é16:00
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á´¼«Í³¡§\9,900 (¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå \9,000¡ÜÀÇ)
¢¨À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡¦Æþ¾ì»þ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓ
¡Ú¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://pcf.exfamily.jp/s/ldh08/news/detail/11078
