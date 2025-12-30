5年ぶりのJリーグ復帰、クラブ史上最大の加入に

J3・福島ユナイテッドFCは12月30日、横浜FCからFW三浦知良が期限付き移籍で加入することを正式発表した。

移籍期間は2026年6月30日まで。Jリーグ復帰は2021年以来5年ぶりで、J3クラブ所属は自身初となる。

三浦は1967年2月26日生まれの58歳。静岡県出身で、ブラジルのサントスFCを皮切りにキャリアをスタートし、ヴェルディ川崎、ジェノア（イタリア）、クロアチア・ザグレブ、京都、神戸、横浜FC、シドニーFC（豪州）、UDオリヴェイレンセ（ポルトガル）など国内外で数多くのクラブを渡り歩いた。2024年からはJFL・アトレチコ鈴鹿に期限付き移籍し、プレーしていた。

J1通算326試合139得点、J2で249試合24得点、国際Aマッチでは日本代表として89試合に出場し、55得点を記録。1993年にはJリーグMVPを受賞し、アジア年間最優秀選手にも選ばれた日本サッカー界のレジェンド。

今回の移籍にあたり、クラブは2026年1月9日に加入記者会見を行う予定で、10日以降にチームへ合流する。

カズのコメントは以下のとおり。

「このたび、福島ユナイテッドFCへの移籍が決まり、新たなチャレンジを迎えることとなりました。まず、福島ユナイテッドFCに所属する選⼿、スタッフ、ファン、サポーター、パートナー企業、地域のみなさまに対し、チームに貢献できるよう全⼒でプレーすることをお約束いたします。サッカーに対する情熱は、年齢を重ねても変わることはありません。福島でプレーする機会をいただけたことに深く感謝すると共に、福島ユナイテッドFCの⼀員として熱く戦います。みんなで新たな歴史を⼀緒に築いていきましょう」（FOOTBALL ZONE編集部）