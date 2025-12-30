女子ゴルフの西郷真央（24＝島津製作所）が30日、23日に死去した恩師の男子プロゴルファー尾崎将司さん（享年78）への追悼コメントを発表した。

西郷は18年に尾崎さんが立ち上げた「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」に1期生として入門。尾崎さんからは「西郷（せご）どん」と呼ばれるなど可愛がられ、恩師の下で腕を磨き、19年には日本女子アマを制しプロテストに合格した。

プロ2年目の22年には初優勝を含む5勝を挙げ、23年も1勝。24年からは米ツアーに本格参戦。2年目の25年にはシェブロン選手権で米ツアー初優勝。日本人5人目のメジャー制覇を達成した。

西郷のコメントは以下の通り。

この度の訃報に接し、心より哀悼の意を表するとともに、ご遺族の皆さまに深くお悔やみ申し上げます。ジャンボさんが日本のゴルフ界にもたらされた功績は計り知れず、その存在の大きさと歩みは、今もなお多くの人々の心に深く刻まれています。私自身も、これまで多くの学びとお力添えをいただき、心から感謝しております。ジャンボさんのご自宅へ弔問に伺い、直接お別れをさせていただきました。改めて、その偉大さと温かさに思いを巡らせながら、深い感謝の気持ちで胸がいっぱいになりました。ここに生前のご功績を偲び、安らかなご永眠を心よりお祈り申し上げます。