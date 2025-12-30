2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。スポーツ部門の第2位は、こちら！（初公開日 2025/10/21）。

【スクープ撮】有名インフルエンサーと密会する郄橋藍

バレーボール男子日本代表の郄橋藍が有名インフルエンサーと交際関係にあることが「週刊文春」の取材でわかった。

日本代表のアウトサイドヒッターとして活躍を続ける郄橋。史上最年少の19歳で日本代表に初選出され東京五輪へ出場し、スーパースターとしての人生を歩み始めた。五輪後には日体大に在籍しながらヨーロッパへ渡り、イタリア・セリアAでプロ生活を開始。昨年から国内リーグの「サントリーサンバーズ大阪」に兄・塁とともに所属している。



郄橋藍 ©文藝春秋／撮影 吉田暁史

「プレーはもちろん、現代のプリンスともいうべき爽やかなルックスで、日本バレー界一の圧倒的な女性人気を誇ります。バレー以外の仕事も多岐に渡り、テレビ、新聞、雑誌、CMへの出演多数。さらには大阪・関西万博のスペシャルサポーターを務めるなど、今や『国民的スター』の1人です」（スポーツ紙記者）

ホテルで密会した“ある女性”

現代っ子らしく、SNSでの活動にも精力的だ。特にインスタグラムのフォロワー数は驚異の272万人（2025年10月現在）。国内スポーツ界ではトップクラスで、バレー選手では当然最多を誇っている。

10月某日、「週刊文春」が目撃したのは、ある女性との密会だった。六本木で会い、郄橋が泊まるホテルへと消えていく二人。一体、どのような関係なのか。

「昨年頃から交際していると聞いています。周囲にはそれぞれを“本命の交際相手”と話している」（女性インフルエンサー）

郄橋の事務所は「個人のプライベートに関しては本人に任せております」と回答した。

お相手の女性について事務所関係者に尋ねると「Z世代から絶大な人気を誇る甘カワギャルでインスタフォロワーは15万人以上」のギャルインフルエンサーだという。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）